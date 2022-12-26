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與茶對話有研究 汐止茶農李陽獲冬茶特等獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉辦冬茶頒獎典禮，奪得特等獎的是由很懂茶，也細心種茶、製茶的茶農李陽。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉辦冬茶頒獎典禮，奪得特等獎的是由很懂茶，也細心種茶、製茶的茶農李陽。 圖／觀天下有線電視提供

在上個月進行冬茶評選之後，汐止區公所舉辦頒獎典禮，為茶農們加油打氣，除了感謝茶農種出好茶，也肯定大家的辛苦付出，有好的收獲。這次奪得特等獎的是由很懂茶，也細心種茶、製茶的茶農李陽，他也分享種出好茶的心得。

汐止區長陳健民表示，111年度的冬茶頒獎，很感謝長期以來有很多的汐止茶農在支持汐止的茶葉，汐止的茶清香甘甜，雖然量不多但是質量非常精美，也歡迎大家能夠多品嚐汐止好茶。

新北市議員白珮茹指出，謝謝這些辛苦的農民為在地的茶葉文化努力，今年因為有幾天的天氣很好，所以有些茶可以說是新北市最好的，很恭禧獲?的茶農們，汐止是一個好山好水的地，在山氣繚繞下讓汐止的茶在品質來說，在歷年來是文山區非常優良的。

這次獲得特等獎的李陽，做出好茶，這次比賽中也囊括許多?項，李陽是家裡種茶、製茶第二代，從小就接觸進而有興趣，他說要種出好茶，最重要的是要與茶話，細心研究。

李陽說，對於這次能夠拿到特等獎真的很開心，對於茶葉自己一直很有研究，而且也會與茶對話，很懂茶，所以，才能有這麼好的成績出來，除了感謝公所、農會，也要感謝自己。

汐止 茶葉

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