新北市議員攜手台北客運 送偏鄉學子到新北耶誕城

連續五年，新北市議員林裔綺攜手台北客運業者，帶偏鄉地區學子到新北板橋參加新北歡樂耶誕城，今(26)日舉行行前會，有包括瑞芳、吉慶、雙溪、十分、上林等十所學校的學生，可以到前往耶誕城，讓小朋友們都相當期待。

新北市耶誕城今年熱鬧舉行，為了讓偏鄉學子也能在家長的陪同下一起進城享受親子時光，議員林裔綺特別和台北客運攜手，連續五年辦理送學子進耶誕城的活動，今年更擴大到東北角共十所學校。

市議員林裔綺表示，偏鄉地區的孩子要前往都市地區有時候真的不容易，因此她也發願可以每年帶孩子到新北耶誕城參觀，非常感謝台北客運公司協助，讓孩子和家長可以到新北耶誕城共同享受快樂的耶誕城氣氛、創造最好的親子活動回憶。

台北客運公司總經理李建文說，能促成孩子和家長們有不一樣的耶誕城親子活動、建立親子的情誼、創造家庭幸福感也是台北客運的經營目標，幾年來每每看到參加耶誕城親子遊，孩子們滿滿的笑容，就覺得很值得，也認為這是一件很有意義的活動，未來也會繼續贊助相挺。

雙溪國小校長葉永菁說，今年雙溪國小首度獲邀參加前往耶誕城，小朋友都很期待，但因為名額有限，所以最後還用抽籤的方式進行，也希望未來能讓更多學生都可以參與到這歡樂的活動。