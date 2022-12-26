萬里幼兒園邀長輩過聖誕節 DIY作品義賣

新北市立萬里幼兒園為讓孩子有一個不一樣的聖誕佳節，今年的特別邀請同一棟樓，樓上的公共托老中心的長輩來當開場嘉賓，萬里幼兒園帶來精彩的舞蹈表演，另外，也義賣日常上課時DIY的茶包與手工皂，所得將捐給有需要的育幼院。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，以往聖誕節都會跟樓上的托老中心的老人家一起度過，不過前幾年因為疫情，老人家通常都只有參加義賣活動，今年希望能夠格外不同，因此邀請長輩前來，裝扮並跳開場舞，讓長輩與孩子們一起活動學習，共度佳節。

幼兒園的小朋友設計可愛的義賣叫喊聲，販賣日常上課時DIY的茶包與手工皂，以及為了活動做的爆米花，展現平常上課學習的成果，而商品義賣的所得將捐給有需要的育幼院。

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，學生與長輩們一起在聖誕節帶來精彩的表演，而義賣活動中的所得，將由學生們挑選喜愛的桌遊送到育幼院，希望透過幼童對幼童喜愛的了解，將適合小朋友的遊戲捐給育幼院，也希望育幼院的小朋友可以度過一個溫暖、開心的每一天。