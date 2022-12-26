寒冬送暖 立委蘇巧慧攜手民團贈米給新北弱勢家庭

近日氣溫驟降溫差大，導致不少民眾疑似猝死。立委蘇巧慧與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會合作，在新莊西盛舉辦「寒冬送暖、幸福暖暖」公益活動，除了發放白米、麵條、油等民生物資近300戶弱勢家庭，也提供義剪的服務，讓有需要的民眾都能在寒冷的冬日裡感受到社會的溫情、安心迎新年。

中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會長期協助地方公益活動，讓物資可以更及時、順利地抵達需要的人手中。台灣省會計師公會理事長楊永成表示，每次舉行捐贈活動都很擔心無法送給最需要的民眾，很高興有蘇巧慧協助牽線，一起讓民間的愛心力量發揮到最大。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿則說，希望這次活動能達到拋磚引玉效果，讓更多企業加入慈善活動；21世紀婦女發展協會理事長顏珮如也表示很高興看到活動圓滿成功。

蘇巧慧說，這次在樹林、鶯歌、新莊三區發放物資給需要的民眾，特別和樹林鎮南宮、鶯歌碧龍宮一起舉辦，讓物資更可以有效的發放，幫助更多需要的鄉親。蘇說，這幾天天氣特別寒冷，希望白米能夠讓鄉親們有個溫暖的年尾，並且迎來更安穩、健康的新年。