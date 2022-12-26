快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

寒冬送暖 立委蘇巧慧攜手民團贈米給新北弱勢家庭

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立委蘇巧慧與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會合作，在新莊西盛舉辦「寒冬送暖、幸福暖暖」公益活動。圖／立委蘇巧慧提供
立委蘇巧慧與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會合作，在新莊西盛舉辦「寒冬送暖、幸福暖暖」公益活動。圖／立委蘇巧慧提供

近日氣溫驟降溫差大，導致不少民眾疑似猝死。立委蘇巧慧與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會合作，在新莊西盛舉辦「寒冬送暖、幸福暖暖」公益活動，除了發放白米、麵條、油等民生物資近300戶弱勢家庭，也提供義剪的服務，讓有需要的民眾都能在寒冷的冬日裡感受到社會的溫情、安心迎新年。

中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、21世紀婦女發展協會長期協助地方公益活動，讓物資可以更及時、順利地抵達需要的人手中。台灣省會計師公會理事長楊永成表示，每次舉行捐贈活動都很擔心無法送給最需要的民眾，很高興有蘇巧慧協助牽線，一起讓民間的愛心力量發揮到最大。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿則說，希望這次活動能達到拋磚引玉效果，讓更多企業加入慈善活動；21世紀婦女發展協會理事長顏珮如也表示很高興看到活動圓滿成功。

蘇巧慧說，這次在樹林、鶯歌、新莊三區發放物資給需要的民眾，特別和樹林鎮南宮、鶯歌碧龍宮一起舉辦，讓物資更可以有效的發放，幫助更多需要的鄉親。蘇說，這幾天天氣特別寒冷，希望白米能夠讓鄉親們有個溫暖的年尾，並且迎來更安穩、健康的新年。

蘇巧慧

延伸閱讀

蘇巧慧質疑保安市場人潮稀落 市場處：假日達5千人

樹林保安市場人潮驟減 蘇巧慧開協調會尋解方

內閣改組蘇揆動向受關注 蘇巧慧：做好工作去留非重點

國民黨酸吳怡農：1怯戰、3逃避、5搖擺 還遭馮世寬打臉

相關新聞

獨／蔣萬安現身員工餐廳 民眾驚喜：捕獲野生萬安

台北市長蔣萬安今天正式上任第一天，從早上七點半開始馬不停蹄開會、市政工作，今天中午約12點半，許多北市府大樓地下一樓員工...

連牧師都暗示支持選總統 侯友宜：不會忘記初心

新北市長侯友宜昨晚參加耶誕晚會，有牧師在現場祝福並希望侯扛下全台灣的責任來做事。侯友宜今早受訪時表示，他從事公職以來始終...

新北熱門河濱公園擴增停車格 跨年前3停車場完工啟用

隨新北人口越來越多，停車需求也越來越大，尤其是一些熱門河濱公園，近期適逢迎接跨年，新北高灘處宣布，三處停車場近期完成擴建...

新北推出環保兩用袋「進化版」 原料50%以上用回收塑膠

新北市環保局2013年推出環保兩用袋，今再推出進化版的「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上使用國內產出的回收塑膠，並獲...

跨年、春節將至 北市水利處提醒河濱公園禁燃炮放煙火

春節即將來臨，台北市水利處今天表示，有民眾會點鞭炮增加過年氣氛，但依照「台北市公園管理自治條例」，台北市的河濱公園禁止燃...

侯友宜喊2025年設立100間日照中心 民代建議挑好地點

新北市70家日間照顧中心達標，新北市長侯友宜今早至三重興穀社區長照機構參加聯合開幕記者會時說，新北未來將持續走向高齡化社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。