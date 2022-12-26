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新北熱門河濱公園擴增停車格 跨年前3停車場完工啟用
隨新北人口越來越多，停車需求也越來越大，尤其是一些熱門河濱公園，近期適逢迎接跨年，新北高灘處宣布，三處停車場近期完成擴建工程並陸續開放，包含新北大都會公園停車場、中和秀朗追風停車場、八里文化公園停車場等，方便市民至河濱公園及場館遊憩。
高灘處說明，針對新北大都會公園之樂遊天地停車場既有空間重規畫，增設停車空間，建立人車分道系統，改善停車空間不足的問題，改善完成後共可提供185 位汽車停車空間（包含4位汽車無障礙停車空間、4位汽車親子停車空間）較擴建前增加122格位，及68位機車停車空間（包含2位無障礙機車停車空間），今開放使用。
高灘處科長陳樺蓁表示，因為熊猴森樂園關係，本來就不少民眾前來，當初計畫也本來有預留空間，現在看來人潮符合條件，因此擴增車格。至於秀朗追風停車場，則是因為附近有危老都更案，居民不能再停原有車位，再加上中和原本就地狹人稠，因此擴增，讓都更民眾及附近居民能使用。
高灘處表示，秀朗追風停車場歷經10個月擴建工程，期間採半半施工，如今改善完成，提供428位汽車停車空間（包含9位汽車無障礙停車空間、9位汽車親子停車空間）較擴建前增加200格位。另外也規畫2區機車停車區，目前已開放第2機車區供使用，第1區則因配合瓦磘溝清水引入工程暫時封閉。
另外，八里文化公園停車場鄰近忠孝路及博物館路交叉口，假日人潮眾多導致停車空間不足，且當初為了淡江大橋引道而縮小原有停車場，綜合因素下擴建，以紓緩過去經常停車滿載之負擔，該停車場預計12月28日開放使用，共可提供170位汽車停車空間（包含4位汽車無障礙停車空間、4位汽車親子停車空間）較擴建前增加82格位，及211位機車停車空間（包含5位無障礙機車停車空間）。
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