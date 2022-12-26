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新北推出環保兩用袋「進化版」 原料50%以上用回收塑膠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市環保局今日推出進化版的「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上的比例使用國內產出之回收塑膠。圖／新北市環保局提供
新北市環保局今日推出進化版的「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上的比例使用國內產出之回收塑膠。圖／新北市環保局提供

新北市環保局2013年推出環保兩用袋，今再推出進化版的「再生料環保兩用袋」，原料中50%以上使用國內產出的回收塑膠，並獲行政院環境保護署環保標章認證，讓忘記自備環保袋的民眾在四大超商、量販店或超級市場選購。

新北環保局表示，新北市垃圾清除處理費採隨袋徵收，民眾丟垃圾需使用專用垃圾袋，2013年推出一袋兩用，提供忘記自備環保袋購物的民眾選用，以達減塑效果。環保局統計，2013年至2022年11月已減少1億3千萬多個塑膠袋使用，節省873公噸的塑膠原料。

不過製作塑膠袋仍需使用塑膠原料，因此環保局開發以「回收塑料」製成的再生料環保兩用袋。從源頭減少塑膠使用量，並符合環保標章規範，包括原料至少使用50%以上的再生料、回收塑膠來源皆為國內產出，製作廠商可有違反環保相關法令的劣跡，且不得使用行政院環保署公告列管的毒性化學物質，及蒙特婁議定書管制物。

此外，考量各單位辦理活動，有使用袋子需求。新北環保局也跟機關、商家合作，推出限定版的環保兩用袋，袋身可依活動內容或業務需求客製化。比如輔仁大學合作推出的「垃圾話垃圾袋」、漁業處的「萬里蟹」及「深澳小卷」、衛生局的「流感疫苗宣導」、家庭教育中心的「家事一起做」、稅捐處的「使用載具儲存雲端發票」、觀旅局「新北香魚川活動」等，還有結合蒲公英衛生紙外包裝袋的特殊款式；明年還將與體育處合作推出2023萬金石馬拉松限定「衣保萬用袋」，截至111年底，環保局已與各單位合作製作49萬8579個環保兩用袋。

流感疫苗 衛生局

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