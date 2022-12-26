苗栗縣長上班首日第一件事 鍾東錦：保暖衣發到需要人的手上

中央氣象局近來低溫特報連發，新科苗栗縣長鍾東錦今天第一天上班日，擔心低入戶及長輩受寒，約見縣府社會處長楊文志，並交辦盡快將1萬件保暖衣，送到需要的人手手上。

鍾東錦昨天就職，今天上班日第一天，他上午8點多進縣政府， 表示心情很舒服、很開心，但是覺得責任很重大，昨天晚上不是睡得很好，想要做那些事，因為選舉前有公益團體答應1萬件的保暖衣今天會來，目前寒流來襲，低收入戶及長輩需要保暖的時候，縣府會盡快送到需要人的手上。

鍾東錦接著第一個接見楊文志交辦，鍾東錦說，他會開始約局處長，聊聊業務上有什麼需要改進，有什麼福國利民想法，也要讓行政效率更好，這是他蠻注重的議題，不要讓民眾申請案件拖太長的時間，便民措施一定要做的。

鍾東錦說，甚至他也考慮，有多餘辦公室，將來訂親民時間，鄉親的疑難雜症，如果找不到人服務時，希望局處長或地方秘書，可以帶著鄉親，直接找各相關單位主管解決，或做最好的解釋。