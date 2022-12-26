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跨年、春節將至 北市水利處提醒河濱公園禁燃炮放煙火

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
春節將至，北市水利處表示，台北市的河濱公園禁止燃炮放煙火，最高可開罰6000元，圖為民眾在河濱欣賞風景。記者潘俊宏／攝影
春節將至，北市水利處表示，台北市的河濱公園禁止燃炮放煙火，最高可開罰6000元，圖為民眾在河濱欣賞風景。記者潘俊宏／攝影

春節即將來臨，台北市水利處今天表示，有民眾會點鞭炮增加過年氣氛，但依照「台北市公園管理自治條例」，台北市的河濱公園禁止燃炮放煙火，最高可開罰6000元，民眾務必遵守規定，千萬不要因小失大，傷了荷包。

水利處表示，為減少噪音及空氣污染的成效，台北市河濱公園自去年7月1日起，已全面禁止燃放一般爆竹煙火，以維護周邊住戶生活品質，同時也保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

水利處河管科指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外因疫情影響目前未開放烤肉、野炊，巡查人員將會先勸導驅離，未依勸導停止違規行為者則會依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新台幣1200元至6000元。

水利處表示，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，引起許多民怨及投訴案件，因此再經過重新檢討後，水利處報經市府核定，自去年7月1日起，北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

水利處表示，民眾若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向北市府反映。

北市 噪音 烤肉

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