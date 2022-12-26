侯友宜喊2025年設立100間日照中心 民代建議挑好地點

新北市70家日間照顧中心達標，新北市長侯友宜今早至三重興穀社區長照機構參加聯合開幕記者會時說，新北未來將持續走向高齡化社會，所以他決定喊出新目標，要在2025年前再設置30間日間照顧中心，達到100間。

民代建議，未來新設的日照中心需要考量交通，讓三明治世代接送長者更方便，才能讓他們真正獲得喘息空間。

台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3000人。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。

侯友宜說，高齡照顧是新北安居樂業的重大政策方向，讓長者走出家門在社區內接受日間照顧，增加自立生活能力，為家人提供喘息機會，他4年前就決定要在任內成立60家日間照顧（公共托老）中心，這個目標在去年底就完成，現在更超前達標，設立了70家日照中心，提供長者友善安心的照顧環境。

侯友宜指出，三重興穀社區長照機構是新北第1間舊校舍改建後與校園及公園結合的日間照顧中心，除提供日照、居家服務及夜間臨時住宿等服務外，還可與幼兒在綠意盎然的公園共同遊戲與學習，達到老幼共融之願景。

侯友宜最後致詞時宣布，新北市到2025年，老年人口一定超過20%，他要設定目標，新北市府絕對要做到100間的日間照護中心，讓長輩獲得更好得照顧。

新北市衛生局高齡及長期照顧科長吳玉鳳解釋，日間照顧（公共托老）中心是專收失能長者的機構，時間為上午8點至下午5點，當然也有延拖機制，讓民眾上班時可以帶失能長輩來這裡接受照顧，有點像是托兒所的概念。

吳玉鳳表示，收費方式會依據失能程度來畫分，失能2至8級都會有不同補助，平均為1個月5000元至7000元，低收入戶則是由政府完全補助。

吳玉鳳指出，在2025年前還要再設立至少30間照護中心，場地部分主要會尋找學校、市府擁有的閒置空地，或是與建商合作，給予容積獎勵來換取空間。目前新北最多的地點是板橋9家、新莊8家、三重8家。

新北市議員顏蔚慈表示，數量固然重要，但其實日照中心就像托嬰中心一樣，對三明治世代來說，交通便捷的地點也很重要，這樣才能讓他們上班前可以快速將長輩送至照護中心，減少負擔。