蔣市府上任首場大型活動 北巿跨年力求零事故、交通順暢

台北巿這個周末將舉辦跨年活動，是蔣萬安市府上任後首場大型活動。觀傳局長陳淑慧今天說，蔣萬安在今天上午的晨會對於跨年活動有兩項要求，一是零事故，二是要交通順暢，從最近鬧區的人潮可以感受到疫後民眾出門的意願大爆發，對跨年活動嚴陣以待。

陳淑慧說，跨年活動最首要的目標就是零事故，近日無論是東區、西區還是中山捷運站周邊的人潮都很多，雖無法明確預判跨年人潮，但看到韓國梨泰院在萬聖節活動的踩踏事件，引以為戒，對於跨年人潮嚴陣以待，也要超前部署。

陳淑慧說，希望民眾「多步行」，交通順暢是第二目標，現場會有分流指示，而且會在外面就給指示作為緩衝區，不會在場內才給指示，才能控制人流。

台北市衛生局發布新聞稿表示，衛生局將在跨年活動提供醫療服務措施，並提醒參加跨年晚會的民眾注意各項措施，保障民眾及工作人員能有平安的跨年夜，迎向嶄新的2023年。

衛生局表示，鑑於往年民眾熱情參與跨年晚會，人潮眾多，衛生局已規畫於市府周邊活動場地設立7處醫護站，分別為市政大樓東區穿堂、舞台左右兩側、仁愛路市議會前、捷運市政府站2號出口、新光三越A8館及松壽公園間及捷運台北101/世貿站5號出口後方)配置醫護人員、救護技術員等，以因應參與活動者的緊急救護需求。

衛生局表示，這次跨年晚會活動自31日晚間7時開始，延續到明年1月1日凌晨1點，衛生局呼籲民眾配合事項，包括出門前記得進食（避免低血糖）、注意身體保暖，隨身攜帶飲水補充水分。

衛生局表示，若民眾有呼吸道感染症狀，請全程佩戴口罩，避免在人群中被推擠，不要慌張、不胡亂推擠、跟隨人流不逆向。依照研究顯示國內演唱會現場的病患以外傷最多，其次頭暈、頭痛，民眾在人潮擁擠要隨時留意身體變化，及保持平穩的情緒，若有不適可就近尋求醫護站協助。