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北北基桃月票 侯友宜：曾與桃園討論受阻 現在努力推動

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往三重參加新北市70家日間照顧中心達標記者會，針對北北基桃月票方案，他會與各市長合力協調希望能順利推動。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今前往三重參加新北市70家日間照顧中心達標記者會，針對北北基桃月票方案，他會與各市長合力協調希望能順利推動。記者張睿廷／攝影

北北基桃月票專案能否推行引起各界討論。新北市長侯友宜今早受訪時表示，他之前曾與桃園市討論1280機捷月票事宜，只是過程受阻，後來選舉又被拿出來討論，自己是支持的，未來北北基桃首長都上任後，會一起討論，準備好就能推動。

侯友宜今早參加新北市70家日間照顧中心達標聯合開幕記者會說，他曾經針對機捷路線與桃園溝通，希望推1280月票，過程中碰到一些困難，不過在選舉時，大家又再度提出來討論，提出來數字更低，變成1200月票，中央現在是支持，但地方在北北基桃月票部分，應該還是要仔細的討論。

侯友宜指出，因為這涉及到實施的階段、方式及分配，所以不是一句話就可以解決，大家必須要做好詳細規畫。自己是支持1280月票方案，至於如何分階段實施、如何落實，就跟中央一起並肩作戰，讓人民獲得最大福利，提升交通便利性。

外界也關注，北北基月票專案的推動是不是卡在經費問題？侯友宜回應，其實經費也是一環，所以北北基桃跟中央都要好好詳細規畫。這個事情是可以做，能快速釐清未來方向，做好準備後就可以開始來推動。

侯友宜指出，北北基桃本就要共好，並跟中央攜手合作，為人民謀得更好的福利，照顧人民，就是政府的責任與該做的事情。自己在還沒上任前，就特別跟交通局、捷運局還有相關交通單位把所有實施的細節大致擬好方向，有待北北基桃首長上任後，會再度溝通、協調，把事情做好。

侯友宜

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