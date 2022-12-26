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淡北道路工程今公開招標 拚117年完工解決區域塞車問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡北道路起點至淡金路與中正東路路口完工模擬圖。圖／新北工務局提供
淡北道路起點至淡金路與中正東路路口完工模擬圖。圖／新北工務局提供

淡北道路被認為是淡水往來北市的重要解方，地方居民期待多時，新北工務局宣布，淡北道路工程今起招標，標期45天，至112年2月9日上午9時截止投標，歡迎全國經驗豐富的營造廠商踴躍投標，要拚117年完工。

新北市淡水區因為發展早，再加上後來開發新市鎮，居住人口數龐大，但對外聯絡道路僅有一條台2乙，原本來回就僅有3線道，有些路口因為有左轉，又減少一條線道，導致尖峰時間非常壅塞；上班遲到還算小事，但因為淡水市區內沒有大醫院，有些需要緊急送醫卻壅塞的時候，那是攸關生命能否存活的問題。

工務局長祝惠美表示，為加速改善台2線沉痾已久的交通阻塞問題，市府自109年1月淡北道路二階環評通過後，立即同步辦理用地取得及工程設計作業，並在110年完成全數土地取得及設計成果核定；行政院在今年8月拍板核定補助經費37.18億元，且在11月通過工程會經費審議。

工務局表示，淡水居民對於淡北道路工程期盼已久，今起於政府電子採購網公告招標，等標期45天，至明年2月9日上午9時截止投標，歡迎各大優質營造廠商參與投標，力拚117年完工通車。

工務局說明，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路，採以外環道路方式興闢，解決淡水前後路廊車道數不平衡問題，促使穿越性與地區性車輛分流，同時建構人本環境及大眾運輸發展的空間。

此外，在台北市重要路口採用立體化方式，以中央北路地下車行箱涵及立德路高架橋分流通過性車流，優化交通運轉效率；完工後的淡北道路與台北市「福國路延伸工程」串聯形成快捷路廊，有效紓解往來雙北的交通壅塞情形。

新工處長王益翔表示，淡北道路配置雙向2車道，全長5.45公里，工程內容包含淡金路高架橋、中正東路車行箱涵、河側平面道路、基督書院高架橋、中央北路車行箱涵、立德路高架橋及新建自行車道等等，發包工程費約44.69億元，工期約60個月。

另外，工務局補充，對於日前台北市都市設計審議委員所提優化行人動線、強化用路人安全等意見，新北市政府已與台北市相關單位開會討論確認行穿線、槽化島的配置，將持續依審查意見修正，並不影響工程發包，台北市路段將會等相關審議通過後才開工。

淡北道路終點端至台北市北投大度路完工模擬圖。圖／新北工務局提供
淡北道路終點端至台北市北投大度路完工模擬圖。圖／新北工務局提供

淡水 高架橋

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