新北暖冬感溫季開跑 邀民眾泡湯、看煙火、賞櫻花

近日氣溫驟降，新北市觀旅局推「暖冬感溫祭」系列活動，讓民眾從12月一路玩到明年2月。新北市副市長謝政達說，這次整合市府各局處活動、觀光資源及業者優惠方案共同行銷，邀請民眾一起來新北上山下海、泡暖湯、看光雕、賞煙火、放天燈、看燈會、賞櫻花、吃好料及買好禮，給巿民一個溫暖的冬季。

新北觀旅局表示，暖冬感溫祭從12月一路到明年2月，局處推出各種活動，比如文化局舉辦「光映淡水」、高灘處「鴨鴨公園地景藝術展」及「河濱聖誕光雕展」活動，12月31日跨年當天還有「光映淡水-喵的水陸空派對」搖滾樂團演出、高灘處則在晚上8點23分於淡水河河口施放新北跨河煙火秀，迎接2023年及一生一世的愛情；烏來區公所也在12月31日晚間舉辦原鄉風格的「烏來泰雅族文化歲末感恩季暨跨年晚會」，將邀請歌手表演與施放煙火，以及新北巿民宿協會於九份昇平戲院廣場的「福兔迎祥 平安亮起」晚會等。

新北農業局則在明年初推出「2023淡水天元宮櫻花季」、觀旅局在平溪的「新北市平溪天燈節」及九份的「九份紅燈籠祭」活動、民政局在新北大都會公園的「新北燈會」、水利局在新莊的「中港大排光雕」、萬里的「野柳神明淨港文化祭」，還有原民局在烏來的「16族傳統服飾娃娃特展」等一系列活動，盼能促進新北觀光與庶民經濟活絡。

新北觀旅局說，「暖冬感溫祭」活動抽獎，自即日起至明年2月15日，民眾在新北市溫泉章店家消費，不管是住宿、餐飲、泡、休息及購物皆可，單筆消費金額滿200元以上，至活動網站上傳登錄發票、收據，即可參加抽獎，獎品包括輝葉追夢椅、晶璽Qrun酷跑機、Dyson清淨機、輝葉足浴機、象印不鏽鋼保溫壺及溫泉包等，總獎金額高達40萬；新北溫泉等路金賞票選則有機會抽到免費住宿券或泡湯券。