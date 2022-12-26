新北推惜食分享政策 汐止農會率先響應！格外品賣優惠價

新北市政府農業局輔導汐止區農會，在「汐心農情館」推出「農好食光」惜食分享櫃位，推薦民眾到農會挑選年貨時，也可到惜食專區選購同樣美味的格外品，減少食物浪費。

農業局說，汐心農情館是汐止農會農特產銷售據點，販售在地小農種植的生鮮蔬果，還有全台精選農漁特產及加工品。許多民眾趁著去農會或辦事處辦理業務時，順便選購。汐止農會也會在節慶會辦理促銷活動，年貨促銷及「鴻兔大展」年菜訂購活動到27日為止。

汐止農會響應新北市政府惜食分享政策，在信用部和社后、橫科、白雲、大新、中興、中正、樟樹及大同9處汐心農情館，設置「農好食光」惜食分享櫃位， 販售格外品蔬果與即期農產加工品，價格相對便宜，讓消費者不僅可省荷包，又可用實際行動實踐惜食理念。

汐止農會總幹事李俊伸表示，汐止農會長期支持食物不浪費理念，汐心農情館沒有銷售出去的農產品，本來就不會丟棄浪費，而是分送給在地民眾或捐贈食物銀行。這次響應市府惜食分享政策，正式成立「農好食光」惜食專區，可讓更多民眾知道惜食的重要性。

李俊伸說，台灣早期物資不豐沛的時代，農村社會的農民早將惜食惜福的理念深植心中，「農好食光」這個名詞就是農會同仁一起想出來的。農會以「農」為本，現今物資豐沛，更要將上一代惜食惜福的理念傳遞下去。