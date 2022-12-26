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新北大火波及朱宗慶打擊樂團倉庫 朱宗慶：冷靜以對

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

新北市八里區下罟子海邊昨晚發生鐵皮廠房大火，波及朱宗慶打擊樂團倉庫。朱宗慶今天表示，已與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認火警沒有造成人員傷亡，人身平安實為不幸中的大幸。現工作人員已到場盤整，下午會有進一步說明。

朱宗慶表示，昨晚得知新北八里下罟子發生火災，火勢共延燒連棟鐵皮工廠，其中包括打擊樂團隊承租的倉庫亦受波及。得知消息後，我們已與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認火警沒有造成人員傷亡，人身平安實為不幸中的大幸。

接著，團隊部門主管召開緊急線上會議，經過初步盤點，團隊現存於外倉的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱，目前較具急迫性的影響，為擊樂劇場《木蘭》演出所需的部分布景和道具，所幸服裝與樂器等因近期排練皆放置於樂團。除此之外，還有團隊歷年的檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存與典藏用的書籍、光碟和紀念品等存放於外倉，其中的重要檔案，大部分在基金會另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失。

朱宗慶表示，今天團隊將派員前往現場，進行進一步的盤點和釐清。面對火災帶來的災損以及後續的衝擊，打擊樂團隊會以冷靜、正向的態度來處理，確保演出和教學工作能夠持續運作。

新北市八里區下罟子海邊昨晚發生鐵皮廠房大火，其中包括朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬。圖／新北市議員陳家琪服務處提供
新北市八里區下罟子海邊昨晚發生鐵皮廠房大火，其中包括朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬。圖／新北市議員陳家琪服務處提供

團隊 樂團 朱宗慶

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