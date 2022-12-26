小內閣未到位淪脫軌？蔣萬安霸氣回：會用市政成績供檢驗

台北市長蔣萬安目前僅一位副市長李四川跟他同時上任，另名副市長林奕華要到明年2月1日才上任，遭綠營批評市政接軌淪為脫軌。蔣萬安今回應，他的小內閣人選都是各領域非常優秀人才，市府要尊重原單位程序、交接的安排，市民可以期待，接下來他會用市政成績，供大家檢驗。

蔣萬安今天上午開完晨會、隨即到北市府大樓地下一樓廣播室，透過市府廣播向同仁加油打氣，蔣表示，「今天是我第一天與各位並肩作戰的日子，期待大家攜手努力下，台北會有嶄新的面貌與耀進。」

蔣萬安提到，台北市政的運行長期仰賴各位付出與投入，未來他期許大家推動市政，一定要兼顧市民的感受，建設的過程也要為市民帶來溫暖，積極打造成「服務型」政府。

蔣萬安廣播也提到，「只要政府永遠和市民在一起，民眾便和政府再一起」，台北的偉大來自市民的光榮感，並期勉同仁，只要對市民有益的，儘管放手去做，並再用台語說「拚落去就對了」，我們是一個團隊、一定要通力合作、相互支援，團結的力量會激發更多的勇氣，開創更多可能性，也因為這些可能性，台北有無限發展空間。

除了林奕華外，還有研考會主委俞振華、體育局長王泓翔也是明年2月1日、下月6日才就職，對於外界質疑小內閣人事未到位淪為市政脫軌，蔣萬安受訪時則回應，這次小內閣人選都是各領域非常優秀不可或缺的人才，所以市府也要尊重原單位相關程序的安排，這部分市民朋友可以期待，接下來他會用市政成績，來向大家說明、也供大家檢驗。

對於主責大巨蛋的體育局長王泓翔下月才能到任，媒體今天也問蔣萬安，會不會影響大巨蛋進度？蔣表示，體育局長他了解，1月就會上任，當然還是必須尊重原單位的交接程序，至於研考會主委也是從學校借調，也有一定程序，還是必須尊重原單位安排。