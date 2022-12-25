侯友宜出席新北耶誕晚會 牧師：祝他成為全台灣的祝福

新北市府與新北聯禱會今在市民廣場舉辦2022耶誕平安晚會，市長侯友宜率新的市府團隊、區長及牧師，唱詩歌報佳音，最後由牧師禱告時，板橋福音堂牧師張茂松說，祝福市長在新的階段，能做當做的事，選當選擇的道路，讓他不只成為新北市的祝福，更祝福他成為「全台灣的祝福」。

2022新北耶誕平安晚會現場逾5000人，氣氛熱絡。侯友宜說，新北市耶誕平安晚會，至今已邁入第11年，每年吸引數千民眾前來共襄盛舉，透過愛心園遊會及晚會報佳音，分享愛與祝福，並感謝各界人士為新北市的默默付出，攜手打造安居樂業的城市，並與教會大詩歌班報佳音。

晚會牧長為新北城市禱告時，板橋福音堂牧師張茂松除為新北市祝福外，還特別為侯友宜祝福，祝福他在新的階段、任期，成為榮耀、閃亮的領袖，並希望主把智慧、勇氣賞賜給他，「做當做的事，選當選擇的道路」，讓他不只是新北市的祝福，更祝福他成為「全台灣的祝福」。

2022新北耶誕平安晚會下午有40攤愛心遊園會，包括手沖咖啡、竹筒飯、各式滷味、菜包、耳掛包等特色美食，皆由各教會手工製作，還有跳蚤市場及彈珠台吸引民眾駐足玩樂。此外，福音解籤攤位還有眾多牧師透過聖經金句為民眾解迷津；攤位所有盈餘都將捐作公益，今年也結合愛盲庇護工場製作聖誕造形餅乾，現場完成指定任務就可免費領取。

平安晚會由實力派主持人洪百榕、宋達民及楊羽霓搭檔主持，還有金曲獎最佳女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、豎琴音樂家李哲音及知名藝人團體輪番演唱，更有全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」演唱耶誕歌曲，陪伴大家度過溫馨感恩夜。