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遠雄廣場助圓夢！小六孩童想要行動電源 方便媽媽搭公車

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物送到家扶孩童手中。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物送到家扶孩童手中。圖／遠雄廣場提供

今天是耶誕節，新北市汐止iFG遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物，在耶誕夜前將250個禮物送到孩童手中。來自單親家庭的小六學生許下的禮物是行動電源，因為媽媽長時間工作，下班時手機常常沒電，他希望媽媽有了行動電源，下班時就能用手機查公車動向。

遠雄廣場與基隆家扶中心已連續5年合辦聖誕心願活動，總計捐贈近1300分禮物給家扶兒童。遠雄昨天在3樓追風奇幻島舉辦聖誕圓夢活動，幫助250名家扶孩童完成耶誕心願。

今年圓夢活動特別設計「耶誕闖關趴」，安排家扶兒童到遠雄廣場闖關，結合店家提供他們練習手眼協調及專注力，闖關成功的人可得到聖誕禮物。

遠雄流通總經理曾玉鳳表示，遠雄廣場以遊戲區為設計概念，從外到內，每區都有驚喜。這回結合耶誕活動，希望讓更多民眾在這個場域，發現和探索，得到不同的跨界體驗。

基隆家扶中心主任陳美君說，基隆家扶在地深耕55年，社工看到扶助家庭的需求，並適時提供協助。社會大眾是家扶中心堅強的後盾，謝謝遠雄廣場的美意，讓家扶孩童感受到源源不絕的關心及熱情。

許願收到大書包的小四學生小延說，姐姐是跆拳道好手，曾參加全中運。他也對跆拳道充滿熱忱，放學後勤於練習，希望有一天也能像姐姐一樣在上場比賽。大書包可以裝書，道服也可以放進去，裝進他的夢想。

國小六年級學生小哲說，因為爸爸病逝，媽媽獨自扶養他與哥哥，家庭經濟壓力大，媽媽一直無法更換手機。媽媽在長時間工作後，下班時常常沒電，他想送媽媽行動電源，這樣媽媽下班時，就還可以用手機查公車動向。

新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物給家扶孩童，並舉辦闖關活動同樂。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物給家扶孩童，並舉辦闖關活動同樂。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物送到家扶孩童手中。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場與基隆家扶中心合辦圓夢計畫，募集耶誕禮物送到家扶孩童手中。圖／遠雄廣場提供
新北市遠雄流通總經理曾玉鳳（右）和基隆家扶中心主任陳美君，共同讓家扶孩童歡樂耶誕節。圖／遠雄廣場提供
新北市遠雄流通總經理曾玉鳳（右）和基隆家扶中心主任陳美君，共同讓家扶孩童歡樂耶誕節。圖／遠雄廣場提供

家扶中心 基隆 汐止

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