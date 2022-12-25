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將和柯文哲同台炎上 王世堅： 人在江湖遲早要還的

聯合報／ 記者徐偉真楊正海林麗玉╱台北即時報導
台北市議員王世堅今天被問到台北市前市長柯文哲將騎他送的小折回台大醫院上班時表示那台車很好，還說要補送龍袍給柯文哲，圖為柯文哲上周五打包辦公室時向媒體介紹那台腳踏車。記者林俊良／攝影
台北市議員王世堅今天被問到台北市前市長柯文哲將騎他送的小折回台大醫院上班時表示那台車很好，還說要補送龍袍給柯文哲，圖為柯文哲上周五打包辦公室時向媒體介紹那台腳踏車。記者林俊良／攝影

脫口秀主持人博恩日前公開最新一季「炎上」嘉賓是台北市議員王世堅，台北市前市長柯文哲確定參戰，讓節目備受矚目，票被秒殺。王世堅今天說，柯文哲現在卸任可以罵議員了，他想柯文哲一定會來整他，「人在江湖遲早要還的啦」。

台北市議會第14屆議員宣誓就職暨議長副議長選舉宣誓就職典禮今天上午舉行，王世堅在宣誓就職前被媒體堵訪，問到脫口秀節目相關議題。

王世堅先被問票被秒殺，王世堅說他不知道，他只是答應博恩要去上節目，被問有沒有準備，他說不用準備，就是大家聊聊天。媒體追問柯文哲確定參戰，王世堅很驚訝地問「確定嗎？」確定柯文哲參與後，他說，柯文哲卸任了，現在可以罵議員了，「我想他一定會來整我，人在江湖遲早要還的啦」。

王世堅說，他不知道節目確切性質如何，以為就是訪談，「你問我答」的形式，現在找柯文哲一起，「情況會比較慘一點」，他嚇一跳，若有找柯，他會勇敢面對，而柯文哲已經卸任，他會平和地安慰他一下。

柯文哲日前打包辦公室時預告26日將騎王世堅之前送他的腳踏車回台大醫院上班，王世堅今天聽到也顯得很驚訝，問柯文哲還記得腳踏車？他說上面寫了很多給柯文哲的警語，希望他能看進去，那台腳踏車很棒，是小折，騎到哪都可以摺一摺帶上樓放，他不知道柯文哲會真的把禮物帶走，笑說要再補送龍袍過去。

王世堅之前質詢時送柯文哲一件龍袍，之後還爆料柯文哲10天後才還他，柯文哲後來有澄清，是府會聯絡人過幾天才歸還。

柯文哲 王世堅 議員

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