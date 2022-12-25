將和柯文哲同台炎上 王世堅： 人在江湖遲早要還的

脫口秀主持人博恩日前公開最新一季「炎上」嘉賓是台北市議員王世堅，台北市前市長柯文哲確定參戰，讓節目備受矚目，票被秒殺。王世堅今天說，柯文哲現在卸任可以罵議員了，他想柯文哲一定會來整他，「人在江湖遲早要還的啦」。

台北市議會第14屆議員宣誓就職暨議長副議長選舉宣誓就職典禮今天上午舉行，王世堅在宣誓就職前被媒體堵訪，問到脫口秀節目相關議題。

王世堅先被問票被秒殺，王世堅說他不知道，他只是答應博恩要去上節目，被問有沒有準備，他說不用準備，就是大家聊聊天。媒體追問柯文哲確定參戰，王世堅很驚訝地問「確定嗎？」確定柯文哲參與後，他說，柯文哲卸任了，現在可以罵議員了，「我想他一定會來整我，人在江湖遲早要還的啦」。

王世堅說，他不知道節目確切性質如何，以為就是訪談，「你問我答」的形式，現在找柯文哲一起，「情況會比較慘一點」，他嚇一跳，若有找柯，他會勇敢面對，而柯文哲已經卸任，他會平和地安慰他一下。

柯文哲日前打包辦公室時預告26日將騎王世堅之前送他的腳踏車回台大醫院上班，王世堅今天聽到也顯得很驚訝，問柯文哲還記得腳踏車？他說上面寫了很多給柯文哲的警語，希望他能看進去，那台腳踏車很棒，是小折，騎到哪都可以摺一摺帶上樓放，他不知道柯文哲會真的把禮物帶走，笑說要再補送龍袍過去。

王世堅之前質詢時送柯文哲一件龍袍，之後還爆料柯文哲10天後才還他，柯文哲後來有澄清，是府會聯絡人過幾天才歸還。