快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁殖九孔鮑好時節 預約導覽近距離看九孔鮑寶寶

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
復育人員帶領民眾觀賞冬季限定版九孔鮑寶寶行程。圖／新北漁業處提供
復育人員帶領民眾觀賞冬季限定版九孔鮑寶寶行程。圖／新北漁業處提供

當東北季風吹起，氣溫開始明顯下降，正是九孔鮑繁殖的好時節。新北市漁業處每年11月從飼養兩年以上的九孔鮑中，挑選出性腺飽滿且體形大的成貝繁殖種苗，經培育人員細心照顧，現已成長至0.5公分。民眾預約新北市海洋資源復育園區海洋教育導覽行程，便可近距離觀賞九孔鮑寶寶。

新北市漁業處海洋資源復育園區每年進行九孔鮑種苗繁殖及放流工作，為維持放流種苗的遺傳多樣性，並兼顧在地原生種的特殊性，園區蓄養上千顆原生種九孔鮑種貝。漁業處說，每年秋末冬初九孔鮑幼苗繁殖培育，當九孔鮑苗殼長約2至3公分時，將九孔鮑苗放流到新北市卯澳灣的貢寮水產動植物繁殖保育區。

國立台灣海洋大學水產養殖系助理教授徐德華表示，從園區畜養的公貝中，挑選出性腺飽滿且體形大的個體，與母貝配種，除可最大程度的兼顧遺傳多樣性外，也提升九孔鮑種苗成長速度。九孔鮑繁殖一般在接近傍晚開始，隔日清晨才完成階段性任務。

培育人員從眾多種貝中挑選出性腺飽滿且體形大的公貝和母貝，利用加溫棒調控繁殖箱內的海水溫度，經過3至4小時的逐漸加溫，九孔鮑開始噴精和排卵，工作人員採集九孔鮑的精、卵後，依固定比例人工授精成受精卵，確認受精卵受精成功且胚胎開始發育後，再移至育苗池中照料。

徐德華說，剛孵化的九孔鮑苗會先在水中懸浮2到5天後，就會附著在育苗池中懸吊的塑膠浪板上，目前九孔鮑寶寶已經成長至0.5公分大小，並以生長在浪板上的矽藻等微細藻類為食，九孔鮑寶寶會在浪板上待至明年2月中旬，工作人員將浪板上的九孔鮑寶寶輕輕刷下至育成池底層，並投餵九孔鮑最喜歡吃的龍鬚菜滿足其食物需求。

國立台灣海洋大學水產養殖系助理教授徐德華從園區畜養的公貝中，挑選出性腺飽滿且體形大的個體，與母貝配種。圖／新北漁業處提供
國立台灣海洋大學水產養殖系助理教授徐德華從園區畜養的公貝中，挑選出性腺飽滿且體形大的個體，與母貝配種。圖／新北漁業處提供
培育人員從眾多種貝中挑選出性腺飽滿且體形大的公貝和母貝配種。圖／新北漁業處提供
培育人員從眾多種貝中挑選出性腺飽滿且體形大的公貝和母貝配種。圖／新北漁業處提供
漁業處說，每年秋末冬初九孔鮑幼苗繁殖培育，當九孔鮑苗殼長約2至3公分時，將九孔鮑苗放流到新北市卯澳灣的貢寮水產動植物繁殖保育區。圖／新北漁業處提供
漁業處說，每年秋末冬初九孔鮑幼苗繁殖培育，當九孔鮑苗殼長約2至3公分時，將九孔鮑苗放流到新北市卯澳灣的貢寮水產動植物繁殖保育區。圖／新北漁業處提供

延伸閱讀

Steam國產紳士《九子與修菈》巴哈「偽音家」漫畫外傳遊戲 在類淫河餓魔城成為異種苗床！

1小時賣1000顆！迷你「掌中粿」爆紅，7種創新口味首推布朗尼與鴨賞

只有「這6天」！ 六福萬怡爽嗑「螃蟹吃到飽」 6區居民再打85折快衝

台北／福華迎兔年當日現做年菜 東南亞風味令人耳目一新

相關新聞

柯文哲現身東區：工作到最後一秒

台北市長柯文哲任內最後一場公開活動，獻給東區商圈，昨晚出席「光台北・混東區 Merry Xmas」活動，柯文哲強調，認真...

繁殖九孔鮑好時節 預約導覽近距離看九孔鮑寶寶

當東北季風吹起，氣溫開始明顯下降，正是九孔鮑繁殖的好時節。新北市漁業處每年11月從飼養兩年以上的九孔鮑中，挑選出性腺飽滿...

樹林保安市場翻新 採買人潮反減

新北市樹林保安市場今年10月翻新並推「無車菜市場」，但立委蘇巧慧指出，攤販抱怨動線不佳、硬體缺漏，停車位不足又限縮機車進...

新北19偏校未派書車 市圖遭糾正

新北市立圖書館為照顧轄內圖書資源不足區域學童及居民，2011年起推動行動圖書館閱讀活動計畫，但新北市審計處發現，新北偏鄉...

林奕華挨轟落跑 蔣反批綠轉移焦點

國民黨立委林奕華延到明年2月才上任台北市副市長，不只綠營續轟把市民當傻子，連藍營資深議員也要求林奕華辭職，讓立委選區馬上...

任內最後行程獻給東區 柯文哲：認真工作到最後一秒

台北市長柯文哲任內最後一場公開活動，獻給東區商圈。柯文哲晚上出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動，對於東區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。