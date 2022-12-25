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繁殖九孔鮑好時節 預約導覽近距離看九孔鮑寶寶
當東北季風吹起，氣溫開始明顯下降，正是九孔鮑繁殖的好時節。新北市漁業處每年11月從飼養兩年以上的九孔鮑中，挑選出性腺飽滿且體形大的成貝繁殖種苗，經培育人員細心照顧，現已成長至0.5公分。民眾預約新北市海洋資源復育園區海洋教育導覽行程，便可近距離觀賞九孔鮑寶寶。
新北市漁業處海洋資源復育園區每年進行九孔鮑種苗繁殖及放流工作，為維持放流種苗的遺傳多樣性，並兼顧在地原生種的特殊性，園區蓄養上千顆原生種九孔鮑種貝。漁業處說，每年秋末冬初九孔鮑幼苗繁殖培育，當九孔鮑苗殼長約2至3公分時，將九孔鮑苗放流到新北市卯澳灣的貢寮水產動植物繁殖保育區。
國立台灣海洋大學水產養殖系助理教授徐德華表示，從園區畜養的公貝中，挑選出性腺飽滿且體形大的個體，與母貝配種，除可最大程度的兼顧遺傳多樣性外，也提升九孔鮑種苗成長速度。九孔鮑繁殖一般在接近傍晚開始，隔日清晨才完成階段性任務。
培育人員從眾多種貝中挑選出性腺飽滿且體形大的公貝和母貝，利用加溫棒調控繁殖箱內的海水溫度，經過3至4小時的逐漸加溫，九孔鮑開始噴精和排卵，工作人員採集九孔鮑的精、卵後，依固定比例人工授精成受精卵，確認受精卵受精成功且胚胎開始發育後，再移至育苗池中照料。
徐德華說，剛孵化的九孔鮑苗會先在水中懸浮2到5天後，就會附著在育苗池中懸吊的塑膠浪板上，目前九孔鮑寶寶已經成長至0.5公分大小，並以生長在浪板上的矽藻等微細藻類為食，九孔鮑寶寶會在浪板上待至明年2月中旬，工作人員將浪板上的九孔鮑寶寶輕輕刷下至育成池底層，並投餵九孔鮑最喜歡吃的龍鬚菜滿足其食物需求。
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