溫暖各角落 永和里長扮耶誕老公公走巷弄
耶誕節就要到來，不少鄰里辦理相關活動，新北永和民生里辦近日就與靈糧福音中心合作，由里長扮演耶誕老公公，並由教會牧師率眾到里內大街小巷報佳音、傳福音，沿路親自發送耶誕節禮物給里內孩童，讓他們度過難忘的耶誕節。
民生里長盧燕山表示，今年雖受強烈冷氣團影響，但參加報佳音的父母及孩童熱情不減，許多孩童看到耶誕老公公到來，都開心打開家門出來迎接，並領取專屬的耶誕禮物。
盧燕山指出，本次耶誕禮物皆由永和靈糧福音中心生命小區的弟兄姊妹們熱情奉獻；牧師朱曉春表示，每袋禮物中皆有孩童喜愛的糖果、溫馨的經文卡以及教會資訊，希望每位孩童收到禮物後，都能將福音帶到家中。
盧燕山感謝，永和靈糧福音中心長期以來付出，如食物銀行溫飽計畫、耶誕節報佳音活動及福音餐會等。這2年疫情的影響，人與人戴著口罩隔開了彼此的距離，所以希望透過耶誕節的機會，將愛傳遞到整個民生里，溫暖民生里各個角落，讓愛無限的延伸。
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