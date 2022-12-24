任內最後行程獻給東區 柯文哲：認真工作到最後一秒

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲任內最後一場公開活動，獻給東區商圈，晚上出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲任內最後一場公開活動，獻給東區商圈，晚上出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲任內最後一場公開活動，獻給東區商圈。柯文哲晚上出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動，對於東區的沒落及振興，他強調在市府與商圈店家公私協力、軟硬體改善之下，讓2018年一度沒落的東區商機再現，期待2023在此舉辦的台灣燈會，帶來人流金流，一舉讓東區復興。

柯文哲致詞最後，還向台下來賓說，「剩下的你們繼續努力，我回去當醫生了」，柯說，他要去找院長，要找他上課，可能記者比學生多，台大已把他當成燙手山芋，再想看看怎麼辦。

柯文哲抵達時，媒體問柯文哲的心情，柯文哲說，就是認真工作到最後一秒啊，媒體追問，會不會希望蔣萬安不要動既有政策，否則會有抗爭，柯文哲說， 當首長最困難的就是應付抗爭。

有民眾知道這場是柯文哲任內最後一場活動行程，車乘車離去時，特別向前給柯文哲簽名，祝福耶誕快樂。東區商圈發展協會會長韓修和對於柯文哲把最後行程獻給東區，也特別感謝柯文哲。這場活動，新市長蔣萬安也特別來參加，但抵達時，柯文哲已經離開，兩人沒有同台。

柯文哲表示，台北市東區商圈是台灣潮流文化的指標商圈，代表著年輕、時尚、活力。但它在2018年曾慢慢沒落。當時很多地方議員都來呼籲要拯救東區商圈。東區商圈發展協會要求政府做的事情一條條列出來後從頂好廣場、敦化南路瑠公公園，甚至捷運地下街都要一步一步去改，現在硬體改善也已經做到SOGO後面的停車場區域。

柯文哲說，人流代表金流，所以市府一直在協助東區商圈辦活動，從每年7月的夏日趴、11月百貨公司周年慶活動等，最重要的是大型活動是兩個月後的2023台灣燈會。當時市府內部評估認為，其他縣市可以找一個空地，把大型燈飾擺進去，可是北市人口密集，沒有什麼大型空地，所以從台北燈節在西門町辦理的經驗，發現在西門町辦理台北燈會後，好幾年生意都維持得很好，2023台灣燈會就決定在東區舉辦。

柯文哲說，2023台灣燈會是邊境解封後的國際性大活動，在忠孝東路將有16件大型燈飾，也找了40家藝術露店，還有許多特約商店。到東區看燈會，順便可以增加消費。

柯文哲說，這幾天熊好券終極加碼的消費力讓他嚇一跳，一天被民眾刷了80幾萬張、三天共刷了240幾萬張，這顯示買氣在回復，希望2023台灣燈會帶來大量的人流，讓東區商區復興一次做起來。

新市長蔣萬安晚間出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動。記者楊正海／攝影
新市長蔣萬安晚間出席「光台北・混東區 Merry X’mas」活動。記者楊正海／攝影

柯文哲 東區 台灣燈會 熊好券

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