綠營民調曝光 王鴻薇支持度43.1%、吳怡農38.5%

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數15天，民進黨候選人吳怡農辦公室今發布民調，吳怡農支持度為38.5%、國民黨後選人王鴻薇為43.1%，2人差距4.5個百分點；從地區來看，吳怡農在中山區小幅領先，不過北松山仍落後近20個百分點。

吳怡農辦公室表示，青年人的投票率將是勝負的關鍵，各年齡層的支持度，吳怡農在20歲至49歲具有明顯的優勢，但50歲以上則落後於對手。政黨傾向支持度，雙方陣營支持度都是高度集中，而選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度略高於王鴻薇。

從地區來看，吳怡農在中山區的支持度為41.6%、北松山為32.7%；王鴻薇在中山區支持度為38.1%、北松山52.4%。

候選人的欣賞度與不欣賞度部分，吳怡農欣賞度為49.8%、不欣賞度31.6%；王鴻薇欣賞度47.5%、不欣賞度31%。兩人在此民調中不相上下。

針對民調結果，吳怡農表示，他所堅持的正向選舉是得到選民普遍的認同，尤其是得到青年朋友高度的支持。如何將這樣的支持與肯定轉化成具體的選票，將是未來兩個禮拜要努力和突破的方向與目標。