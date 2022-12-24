寵物嘉年華再見錢錢 侯友宜：這次我不會叫成米可白了啦

新北市動保處今舉辦毛寶貝幸福耶誕趴，而去年此時新北市長侯友宜誤將藝人米可白的寵物犬錢錢的名字當成米可白，熱情摸著錢錢喊「米可白！米可白！」侯友宜發現喊錯後直呼真拍謝，今年米可白同樣帶著錢錢參與盛會，侯友宜直呼：這次我不會再叫成米可白了啦！

「2022毛寶貝幸福耶誕趴-特殊寵物Runway秀」今天於新北市板橋車站站前廣場舉行，侯友宜表示，今天平安夜看到許多寵物曬陽光走走，感到很開心，所有寵物都是家庭一份子，與家人共同成長、疼惜對方。

他看到米可白今天帶著錢錢再度前來參加活動表示，去年將錢錢叫錯成米可白，看到錢錢長大一歲、健康快樂一歲，現場也開玩笑問有沒有因為去年叫錯讓米可白帶來更多錢錢？表示去年的口誤獲得一個很開心的回憶，之後碰到一兩次一兩次，看錢錢越長大越也認得自己，感到很開心。

活動現場除了犬貓之外，還有鳥、兔、蛇、龜飼主上台秀出自家萌寵，侯友宜也參與特殊寵物舞台走秀，向民眾宣導「懂牠再養牠，終養不棄養」，和大家共度歡樂耶誕節。

今年耶誕趴站前廣場草地上有巨大象龜、寵物鳥及寵物兔區讓民眾和動物們互動，還有寵物耶誕市集提供寵物飼料、用品，及鸚鵡造型鑰匙圈、水壺等文創商品讓民眾選購。除了有動物之家可愛犬貓認養、犬貓晶片及狂犬病疫苗免費注射服務，今年還有寵物兔義診區，為兔子進行免費健康檢查及諮詢；細心檢查寵物兔牙齒、皮膚及進行腸胃道觸診，讓飼主可以更了解自家寵物身體狀況。