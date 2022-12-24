藍營團結展氣勢！侯友宜跨市站台王鴻薇 徐巧芯、費鴻泰終於握到手

台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇下午出席民生社區發展協會聖誕活動，新北市長侯友宜特別跨市到場，與藍營同志立委費鴻泰、該選區市議員戴錫欽、秦慧珠、徐巧芯、詹為元同台為王鴻薇站台拉票，展現黨內團結氣勢。
徐巧芯日前表態有意爭取2024立委初選、訴求世代交替，與同選區國民黨立委費鴻泰互動微妙，雙方昨天出現「握不到手」的尷尬，今天一握就超過10秒，一同替台北市立委補選候選人王鴻薇高喊凍蒜。
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