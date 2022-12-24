2024大選誰比較適合？蔣萬安：現階段最重要是推動市政

國民黨台北市長當選人蔣萬安下午出席「希望樹行動」戰鬥藍感恩茶會，被問到2024大選，覺得2024誰比較適合？蔣萬安說，目前最重要的就是順利推動市政，媒體追問，鴻海創辦人郭台銘適合嗎？蔣萬安仍說，現階段最重要的是推動市政。

資深媒體人趙少康針對2024總統大選，受訪時指出，2024有比他合適的人，他就支持。蔣萬安被媒體問到時表示，目前最重要的就是順利推動市政，重新找回台北市民的光榮感。

另一方面，立委補選，也全力支持王鴻薇，希望她進入立法院繼續為民服務，這樣才能讓藍營在2024打下勝選基礎，這是目前大家的共識與決心。

至於郭台銘適合嗎？蔣萬安說，現階段最重要的是推動市政，明天就要就職上任了，市民朋友期待他們接下來如何盡快將市政推展，很多建設，市民朋友期待盡速完成，期待推動更好更精緻的市政服務。