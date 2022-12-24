快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024大選誰比較適合？蔣萬安：現階段最重要是推動市政

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長當選人蔣萬安下午出席「希望樹行動」戰鬥藍感恩茶會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長當選人蔣萬安下午出席「希望樹行動」戰鬥藍感恩茶會受訪。記者楊正海／攝影

國民黨台北市長當選人蔣萬安下午出席「希望樹行動」戰鬥藍感恩茶會，被問到2024大選，覺得2024誰比較適合？蔣萬安說，目前最重要的就是順利推動市政，媒體追問，鴻海創辦人郭台銘適合嗎？蔣萬安仍說，現階段最重要的是推動市政。

資深媒體人趙少康針對2024總統大選，受訪時指出，2024有比他合適的人，他就支持。蔣萬安被媒體問到時表示，目前最重要的就是順利推動市政，重新找回台北市民的光榮感。

另一方面，立委補選，也全力支持王鴻薇，希望她進入立法院繼續為民服務，這樣才能讓藍營在2024打下勝選基礎，這是目前大家的共識與決心。

至於郭台銘適合嗎？蔣萬安說，現階段最重要的是推動市政，明天就要就職上任了，市民朋友期待他們接下來如何盡快將市政推展，很多建設，市民朋友期待盡速完成，期待推動更好更精緻的市政服務。

蔣萬安 台北市長 郭台銘

延伸閱讀

「藍營議員競爭激烈」避大安區立委補選？ 王鴻薇：沒聽過

蘇貞昌說「35萬公務員中難免有敗類」 蔣萬安：不應打擊士氣

林奕華明年2月接蔣萬安副市長 綠營齊轟：落跑、算計

上任後第一件要做的事？ 蔣萬安：走訪基層相關局處

相關新聞

「最美里長」陳紫渝年曆來了！這天免費送1000份 前200名還可簽名合照

此次九合一大選中，被譽為「永和IU」、「最美里長」之稱的陳紫渝順利當選永和永福里里長，因亮麗的外表擄獲了不少粉絲，近日她更親自參與年曆拍攝，將於明（2023）年1月2日免費發送限量1000份給民眾...

柯文哲放話「財團勾結議會」 藍綠嗆告

台北市長柯文哲昨天提到已經準備好最後一份公文，就是警察局監視器預算覆議未過，會在上面交代「財團勾結議會、詐取國家錢財」。...

2024大選誰比較適合？蔣萬安：他現階段是推動市政

國民黨台北市長當選人蔣萬安下午出席「希望樹行動」戰鬥藍感恩茶會，被問到2024大選，覺得2024誰比較適合？蔣萬安說，目...

爆米花要價100元貴不貴？ 新北耶誕城遭批超坑錢

新北市民廣場每年舉辦歡樂耶誕城活動，舉辦演唱會、耶誕市集等吸引大批人潮，廣場周邊也有販售各式零食小吃，但有民眾反映一小包...

新北19所偏鄉學校未獲圖書資源 新北市圖遭審計處糾正

新北市立圖書館(新北市圖)為照顧轄內圖書資源不足區域之學童及居民，自2011年起推動行動圖書館閱讀活動計畫，但新北市審計...

柯文哲公文稱「財團勾結議會」 王鴻薇：沒和議員溝通

台北市長柯文哲昨提到已準備好最後一份公文，就是警察局監視器預算覆議未過，會在上面交代「財團勾結議會、詐取國家錢財」。投入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。