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爆米花要價100元貴不貴？ 新北耶誕城遭批超坑錢

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北歡樂耶誕城活動現場一小盒爆米花售價100元，民眾認為價格超坑錢。記者李定宇／攝影
新北歡樂耶誕城活動現場一小盒爆米花售價100元，民眾認為價格超坑錢。記者李定宇／攝影

新北市民廣場每年舉辦歡樂耶誕城活動，舉辦演唱會、耶誕市集等吸引大批人潮，廣場周邊也有販售各式零食小吃，但有民眾反映一小包爆米花竟要賣到100元，相較一般商家可能僅需50元超出一倍，批評官方活動售價卻超高，認為超坑錢。觀光局則表示，部分限定商品且反映原物料成本，表示物價並未特別高。

今天新北市天氣晴朗，加上平安夜及市民廣場舉辦耶誕二手市集，中午歡樂耶誕城就擠滿人潮，但有民眾反映，歡樂耶誕城現場一小包爆米花竟要賣到100元，一顆包子加飲料也要100元，甚至一條飛魚卵香腸90元跟便當一樣貴。

民眾質疑，一般電影院是商業營利行為，爆米花售價高願者上鉤，但新北市府所舉辦的官方活動，現場攤商也以高價販售零食小吃，認為民眾生活已經大不易，參加官方活動也要面對高物價壓力，認為官方活動應該提供平價商品，而非任由廠商大賺耶誕財。

不過現場也有民眾認為，廠商加入耶誕城活動也需支付相關租金，畢竟開店就是為了要賺錢，若認為價格貴就不要買，好好欣賞耶誕城佈置即可。

新北市觀光局表示，觀光局要求活動攤商須在現場載明售價、售價也須符合市場機制，經詢問各攤商得知部分是限定商品，攤商也需反應原物料成本，認為售價並沒有特別高。局長楊宗珉則說，經瞭解活動現場售價與店家在外售價沒有不同，但會將民眾的反映意見提供廠商。

新北市今天氣晴朗，加上平安夜及市民廣場舉辦耶誕二手市集，中午歡樂耶誕城就擠滿人潮。記者李定宇／攝影
新北市今天氣晴朗，加上平安夜及市民廣場舉辦耶誕二手市集，中午歡樂耶誕城就擠滿人潮。記者李定宇／攝影

觀光局 歡樂耶誕城

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