新北19所偏鄉學校未獲圖書資源 新北市圖遭審計處糾正

新北市立圖書館(新北市圖)為照顧轄內圖書資源不足區域之學童及居民，自2011年起推動行動圖書館閱讀活動計畫，但新北市審計處發現，教育部公布的新北偏鄉國小有19所學校近3年皆未有行動圖書館服務，因此遭審計處糾正。新北市圖對此表示，今年已新增11所學校。

新北市圖辦理行動圖書館服務，其中新北轄內偏鄉國小依學校申請或由市圖主動聯繫校方意願，再派出行動巡迴書車將圖書資源送至各該學校，改善偏鄉小學閱讀資源不足問題。目前新北市圖共有四台行動圖書館，最貴造價約250萬元。

但新北審計處於2021年9月查核時發現，2019年1月至2021年8月因偏遠國小未提出需求、或新北市圖曾洽詢校方意願未獲回復卻未追蹤，導致新北市有19所偏遠地區國小於上述期間未獲行動圖書館服務，審計處因此要求新北市圖研謀改善。

新北市許姓家長表示，偏鄉國小學童圖書資源不如城市孩童豐富，無論是校方或圖書館皆應該以均衡城鄉差異出發點，積極為偏鄉學童提供圖書資源，而非以學校未提出需求、未獲校方回復此種消極態度，忽視孩童獲得圖書資源權益，認為本案派不派出行動圖書館，應該著重孩子心靈發展，而非未獲回應就不了了之。