「最美里長」陳紫渝年曆來了！這天免費送1000份 前200名還可簽名合照

此次九合一大選中，被譽為「永和IU」、「最美里長」之稱的陳紫渝順利當選永和永福里里長，因亮麗的外表擄獲了不少粉絲，近日她更親自參與年曆拍攝，將於明（2023）年1月2日免費發送限量1000份給民眾，前200名還可與她簽名、拍照，消息一出讓不少粉絲直喊：「超期待！」

陳紫渝官方後援會23日在IG發文，「今年夏天我們認識了一位年輕漂亮的里長候選人，恭喜紫渝當選永和永福里里長，相信很多朋友跟我一樣，希望新的一年能跟紫渝一起努力，讓紫渝陪我們度過喜怒哀樂（當然希望都是快樂的），所以有了年曆的想法。」

接著貼文也公布，年曆會在2023/1/2上午9點發放號碼牌，上午10點開始發放免費年曆，下午1點整結束，發放地點在陳紫渝里民服務處，限量1000份，除此之外，當天前200名民眾還可與紫渝簽名（不署名）拍照。

後援會提醒，本次活動只收卡片，不接收任何形式禮物、垃圾需自行帶走、領取年曆後也請勿逗留，不要打擾里民安寧、活動若發現有轉賣資格行為將取消資格、進入室內區域需全程配戴口罩，配合酒精消毒，合照時更切勿將口罩拿下，「保護紫渝也保護你」。

貼文一出，陳紫渝本人也轉發到限時動態「謝謝粉絲用心」，並詢問「願意一起來拿年曆嗎？」引起不少粉絲留言「看來上次沒機會拍照到，這次可以衝一波了」、「不見不散」、「超期待」、「高鐵票也值得」、「我要從台中上去」、「台北的朋友好幸福」、「紫渝粉出發啦」。