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蘇巧慧質疑保安市場人潮稀落 市場處：假日達5千人

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘇巧慧辦公室提供冬至當天上午保安市場及周邊人潮情況。圖／蘇巧慧辦公室提供
蘇巧慧辦公室提供冬至當天上午保安市場及周邊人潮情況。圖／蘇巧慧辦公室提供

立法委員蘇巧慧昨日針對新北市樹林保安市場舉行協調會，她表示保安市場有攤販抱怨動線不佳、硬體缺漏，人潮稀落，呼籲中央與地方單位提出改善計畫。新北市市場處則表示，為維護公共安全目前試辦禁止機車進入，且經統計假日採買人潮仍達5千人以上。

蘇巧慧表示，保安市場翻新時，大家都非常期待新市場能帶來更多人潮，但實際翻新完畢後，攤販們卻抱怨不斷。新北市市場處對此回應，去年下旬啟動樹林保安市場改造計畫，將原本無頂棚的道路型市場改造為半開放式有頂棚的現代化市場，並自今年10 月開幕後，於上午 8 點半至 11 點半試辦禁止機車進入，以維護公共安全、食品衛生及市場設備。

樹林保安市場原為道路型市場，藉由進行整體改造，加蓋頂棚並重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及汙水等硬體設備，讓攤商及消費者免受日曬雨淋，更可以在衛生、安全的環境下營業及採買。

市場處長盛筱蓉表示，樹林保安市場設有人流管制系統，經統計每日人流總量逾 4千人，假日更可達 5千人以上進入採買，為維護公共安全規劃禁止機車進入，考量開幕前期應給予適應期，目前以試辦性質執行，於上午 8點半至 11 點半尖峰時段禁止機車進入，在過渡時期輔導攤商及採買民眾逐漸習慣。

昨日召開攤商協調會，攤商建議再放寬允許民眾機車進入採買，市場處副處長林俊傑回應，樹林保安市場為半室內型市場，機車進入不僅壓縮採買空間、廢氣排散不易，更易損壞市場設施。市場周邊如保安街一段側入口對面設有機車停車場，鄰近民生親子公園外亦有路邊停車位供使用，另保順街側入口附近之大觀路三段、保安街一段 20 巷尾等皆有路邊停車位，步行至市場僅約 1 分鐘，提醒消費者勿忽視行人安全，停妥車輛再進入市場採買。

新北市市場處提供今日中午市場人潮現況。圖／新北市市場處提供
新北市市場處提供今日中午市場人潮現況。圖／新北市市場處提供

蘇巧慧

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