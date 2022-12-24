蘇巧慧質疑保安市場人潮稀落 市場處：假日達5千人

立法委員蘇巧慧昨日針對新北市樹林保安市場舉行協調會，她表示保安市場有攤販抱怨動線不佳、硬體缺漏，人潮稀落，呼籲中央與地方單位提出改善計畫。新北市市場處則表示，為維護公共安全目前試辦禁止機車進入，且經統計假日採買人潮仍達5千人以上。

蘇巧慧表示，保安市場翻新時，大家都非常期待新市場能帶來更多人潮，但實際翻新完畢後，攤販們卻抱怨不斷。新北市市場處對此回應，去年下旬啟動樹林保安市場改造計畫，將原本無頂棚的道路型市場改造為半開放式有頂棚的現代化市場，並自今年10 月開幕後，於上午 8 點半至 11 點半試辦禁止機車進入，以維護公共安全、食品衛生及市場設備。

樹林保安市場原為道路型市場，藉由進行整體改造，加蓋頂棚並重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及汙水等硬體設備，讓攤商及消費者免受日曬雨淋，更可以在衛生、安全的環境下營業及採買。

市場處長盛筱蓉表示，樹林保安市場設有人流管制系統，經統計每日人流總量逾 4千人，假日更可達 5千人以上進入採買，為維護公共安全規劃禁止機車進入，考量開幕前期應給予適應期，目前以試辦性質執行，於上午 8點半至 11 點半尖峰時段禁止機車進入，在過渡時期輔導攤商及採買民眾逐漸習慣。