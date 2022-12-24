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新北議長選舉藍與無黨合作 侯友宜：尊重議會自主性

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，議會的正副議長選舉，原則上就是尊重議會的自主性。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，議會的正副議長選舉，原則上就是尊重議會的自主性。記者江婉儀／攝影

新北市正副議長選舉，藍綠雙方都已確認推派人選。國民黨經協調後，還是推派現任正副議長蔣根煌、陳鴻源。新北市長侯友宜表示，議會的正副議長選舉，原則上就是尊重議會的自主性，議長副議長人選順利產生，都會跟所有議員們並肩作戰，讓新北市會更好，所以他們尊重議會的自主性。

由於此次議長副議長選舉，無黨團結聯盟與國民黨團協商超過2周，總召集人蔡錦賢希望爭取副議長候選人，但最後還是支持陳鴻源。

侯友宜表示，蔡錦賢在他當市長四年來，全力協助新北市各項建設，讓他非常感動，尤其蔡錦賢無我無私，跟大家並肩作戰，提出很多好的政策，這次蔡錦賢原本有意願要選副議長，後來也為了能夠更和諧更團結，全力為新北市民做事，在這樣的想法下，大家一起攜手合作，一起往前走，誰當副議長，只要他們願意為這塊土地奉獻，蔡錦賢就是用這樣的精神寬容的態度，來看待議會的和諧。

新北市長 侯友宜

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