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強化新北文史地域認知 文化局補助11本在地著作

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年度文化局共補助出版11本關於新北在地著作。圖／新北市文化局提供
今年度文化局共補助出版11本關於新北在地著作。圖／新北市文化局提供

為增加民眾對地方文化和地域認同感，新北市文化局推動地方文史出版補助計畫，鼓勵民眾爬梳在地文史、出版紀錄，累積新北豐厚的文獻史料及文字著作和創作，今年度共計補助出版11本著作，成果內容豐富、各具特色，民眾自明年起可於新北市圖書館借閱。

新北市文化局長龔雅雯表示，推出地方文史出版補助計畫已行之有年，精彩在地故事以及新北市文化的豐沛能量可被更多人看見。

今年所出版作品包括《三峽相褒歌》、《永和大陳義胞觀音寺》、《百年菁桐坑-平溪鐵道100周年之菁桐、白石、薯榔今昔》、《馬偕博士在新店》、《探索繽紛萬．金．石（中冊）》、《陽中臺紀 大坪林劉氏宗族發展》、《爺爺說故事 台灣人權村傳奇彩色繪本：1952的寒冬》、《黑金世界裡的血汗人生》、《臺灣原住民部落圖像畫冊集錦》、《蟳廣狹下甲場埔~記新店溪上游左岸山村》、《鶯歌八大聚落變遷故事》共11本，為新北市留下珍貴文史資料。

文化局表示，文化傳承軌跡有賴民眾參與紀錄新北歷史人文，今年文化局補助文史出版品有以礦工、歌謠、寺廟以及歷史為題的深刻作品，記錄新北各處今昔風土民情及特色，文化局鼓勵文化工作者們為地方記錄歷史與發展歷程，持續藉由出版補助計畫，邀請大家一同發掘新北、書寫新北。

文化局持續藉由出版補助計畫，邀請民眾一同發掘新北、書寫新北。圖／新北市文化局提供
文化局持續藉由出版補助計畫，邀請民眾一同發掘新北、書寫新北。圖／新北市文化局提供

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