樹林保安市場人潮驟減 蘇巧慧開協調會尋解方

新北市樹林保安市場今年10月翻新，但市場人潮不如預期，為改善市場設施與營運狀況，立法委員蘇巧慧與新北市議員廖宜琨昨（23）日邀集政府機關及市場攤商舉行協調會，蘇巧慧表示，保安市場不斷有攤販抱怨動線不佳、硬體缺漏，人潮稀落，呼籲中央與地方單位儘速對市場整體營運狀況與硬體設施提出改善計畫。

蘇巧慧表示，保安市場翻新時，大家都非常期待新市場能帶來更多人潮，但實際翻新完畢後，攤販們卻抱怨不斷，為了實際觀察市場營運狀況連續數週實地查訪、拍照統計，並搜集攤商們的意見，最後彙整出人潮大幅度減少及硬體設備多項缺失等兩大問題。

蘇巧慧指出，新北市府應積極重視此問題並儘速改善，人潮才有回流可能。多位攤商亦表示，保安市場翻新完畢後，市場採買人潮反而大幅減少，與每天周圍其他市場和過去的保安市場相差甚大，與會攤商集體表示，希望能重新調整市場出入管理規定，期待能讓市場人潮回升。

新北市市場處則表示，現行人流皆由儀器偵測進行計算，計算結果顯示每日人潮並無大幅減少趨勢，表示市場禁行機車是遵循中央法規。經濟部中部辦公室則說，「無車菜市場」雖為經濟部推動政策，但執行面地方政府應因地制宜，經濟部次長林全能對此亦表示，將全力協助新北市政府針對刺激人潮回流提出相關計畫，同時督促新北市府完善保安市場的硬體設備。

蘇巧慧認為，市場偵測電腦無法區分採購人員和市場工作人員，若依照團隊連續數週實地探訪的人潮狀況，進入市場的採購人潮數字顯然與新北市府的數據有明顯差異，他認為新北市不應單純以電腦偵測數字作為衡量市場人潮的依據，否則制定政策將失真。廖宜琨也表示，年節將近，屆時民眾採買需求更大，若市場動線問題仍未改善，人潮恐同樣不會有起色，希望中央及新北市政府可以儘速提出相對應的措施。