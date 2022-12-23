國民黨協調新北議長選舉 無黨答應支持正副議長人選

新北現任議長蔣根煌及副議長陳鴻源尋求連任，但遭到內外夾擊，無黨團結聯盟與國民黨協商超過2周，希望爭取副議長提名，今天下午由國民黨新北黨部舉辦協調會，最後終獲得無黨支持，還是會支持國民黨提名正副議長人選。

國民黨新北黨部主委黃志雄表示，下午協調會結束後，就確定正副議長候選人是蔣根煌跟陳鴻源，此次與無黨團結聯盟協商超過2周，蔡錦賢已擔任多屆議員，也希望爭取更多服務希望，表態希望讓無黨籍議員擔任副議長角色，大家都希望自己做更多事，這無可厚非，所幸無黨還是顧及大局，願意支持國民黨提名的人選。

對於傳出部分藍營議員對於陳鴻源不滿，黃志雄表示，每個人無法做到滿分讓大家滿意，或多或少都會有要求希望做更多，會有抱怨都很正常，候選人就會去努力檢討，包含過去做得不夠或是再加油的部分，這是好事，一個政黨都要有批判跟要求，最後大家還是和和氣氣來支持比較重要。

而陳鴻源表示，他會統合大家意見，更加努力會把事情做好，謝謝黨內議員還有無黨團結聯盟的議員支持他。