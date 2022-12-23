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北市拆除水源路橋工程 24日深夜封閉雙向路段

中央社／ 台北23日電

台北市政府24日深夜11時至隔天上午6時，將進行施作水源路橋拆除工程，警方表示，水源路（思源街至師大路）及水源快速道路基隆高架至師大路匝道，雙向全線路段將封閉。

台北市警察局中正二分局發布新聞資料指出，因應水源路及水源快速道路封閉，建議駕駛人改道行駛，包含水源路35巷往北至師大路段，可提早從汀州路3段、螢橋國中旁巷弄右轉進水源路。

水源快速道路往新北市新店景美方向，因施工期間，水源快速道路往南方向封閉，將由師大匝道進入平面道路，駕駛人可循羅斯福路平面往南。

警方指出，為維護行車順暢，建議駕駛人提早出發，且已預先規劃警力及派遣義交在師大水源、師大汀州、永春街200巷沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，避免臨時道路交通壅塞。

台北市政府新建工程處發布新聞資料表示，位於水源路與永春街200巷交叉口旁的人行天橋將辦理改建及增設無障礙電梯工程，23日至25日先拆既有天橋，23日深夜11時至隔天上午6時封閉水源快速道路往北（往萬華方向）2車道，並設臨時支撐架。

新工處指出，設置臨時支撐架將於24日白天先暫置在水源快速道路往北（往萬華方向）內側1車道，外側1車道恢復通行，車道會縮減。

24日深夜11時至隔天上午6時，封閉水源快速道路南北雙向車道及水源路平面車道，進行既有人行天橋拆除作業，拆除完成後，預計25日上午6時恢復全線開放通行。

車道

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