快訊

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

烏來Kiri背簍燒毀難修復 保留殘缺作品化身教具

中央社／ 新北23日電
新北市原住民族行政局23日表示，烏來德拉楠部落的公共藝術「Kiri（背簍）．印象」日前遭焚燬，無法修復，將現地保留作為教具，提醒遊客重視公共藝術與文化承傳。中央社／新北市原民局提供
新北市原住民族行政局23日表示，烏來德拉楠部落的公共藝術「Kiri（背簍）．印象」日前遭焚燬，無法修復，將現地保留作為教具，提醒遊客重視公共藝術與文化承傳。中央社／新北市原民局提供

新北市府原民局今天表示，遭焚燬1/4的竹編公共藝術「Kiri背簍」無法修復，已請原作者將作品現地加強固定，將新增標示牌說明遭破壞始末與背簍意義，讓受損作品發揮教育功能。

新北市政府原住民族行政局長羅美菁今天接受中央社記者電話訪問表示，與竹編工藝師徐暋盛攜手打造烏來泰雅文化新地標「Kiri（背簍）．印象」，今年11月19日在烏來區德拉楠部落蝴蝶公園揭牌後，卻於11月28日發現遭人焚燬1/4背簍與解說牌。

羅美菁說，背簍是泰雅族舊時傳統的日常用品，更是祖先承傳的智慧，這是國內第一件泰雅大型背簍的文化地標藝術作品，珍貴且罕見的物件遭燒毀，令族人痛心，目前警方仍在循線偵辦中。

原民局經濟建設科表示，因作品嚴重燒毀且無法重新編織，日前已請工藝師徐暋盛與助理，前往德拉楠部落將藝術作品加強穩固，清除燒毀的部分，遊客可看到殘缺的作品。但為加強教育意義，將重新製作說明牌，藉此溝通Kiri的文化意涵，並提醒共同維護公共藝術。

羅美菁說，原民局重視泰雅編織技藝承傳與交流，今年9月也曾在TaTaK文創聚落平台，邀請移居到新北市的布農族工藝師林南吉，展出其植物編織作品。

烏來

延伸閱讀

萌！童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身耶誕小天使

揪團購享優惠！7-ELEVEN推OPEN POINT App「全民共享服務」1人下單、百人共享團購優惠　咖啡、便當最低下殺67折起

My Volkswagen化身完美車輛管家！「線上預約保養」與「優惠劵獎勵服務」功能上線

導演苦求金高銀終於點頭！「史詩級真實事件改編」　化身獨立軍情報員壓力大到爆哭

相關新聞

最後公文要寫「財團勾結議會」 藍綠議員齊轟柯文哲

台北市長柯文哲即將卸任，今天提到已經準備好最後一份公文，就是警察局監視器預算覆議未過，會在上面交代「財團勾結議會、詐取國...

獨／3廠商筆跡或地址竟相同 新北特教學校驚爆遭圍標

新北市立新北特殊教育學校(特教學校)日前辦理「樂水館降溫及加熱系統設備改善採購案」，但新北市審計處發現廠商有圍標之嫌，函...

林奕華出任台北市副市長2月才到職 藍議員：是比較奇怪啦

台北市長當選人蔣萬安就職前，今天公布最後一波人事名單，另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨立委林奕華出任，但會到明年...

柯文哲曝最後公文 要寫「財團勾結議會、詐取國家錢財」

市政交接倒數，台北市長柯文哲除陸續至各機關辭行也抽空打包、清掃辦公室，上午也在辦公室與媒體話家常。另外，柯文哲最後一分公...

環狀線北環段Y21至Y23站工程 最快明年3月動工

環狀線北環段招標工程預算高達173億元，工程範圍從新北市蘆洲區中山一路起，沿著集賢路至三重區重陽橋頭止。台北市捷運局表示...

新北民進黨團議長、副議長 推派人選今出爐

新北市議會民主進步黨黨團今召開黨團會議，推派第四屆議長、副議長參選人及第四屆第一任總召集人。民主進步黨推派議員陳啟能擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。