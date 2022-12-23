烏來Kiri背簍燒毀難修復 保留殘缺作品化身教具

新北市府原民局今天表示，遭焚燬1/4的竹編公共藝術「Kiri背簍」無法修復，已請原作者將作品現地加強固定，將新增標示牌說明遭破壞始末與背簍意義，讓受損作品發揮教育功能。

新北市政府原住民族行政局長羅美菁今天接受中央社記者電話訪問表示，與竹編工藝師徐暋盛攜手打造烏來泰雅文化新地標「Kiri（背簍）．印象」，今年11月19日在烏來區德拉楠部落蝴蝶公園揭牌後，卻於11月28日發現遭人焚燬1/4背簍與解說牌。

羅美菁說，背簍是泰雅族舊時傳統的日常用品，更是祖先承傳的智慧，這是國內第一件泰雅大型背簍的文化地標藝術作品，珍貴且罕見的物件遭燒毀，令族人痛心，目前警方仍在循線偵辦中。

原民局經濟建設科表示，因作品嚴重燒毀且無法重新編織，日前已請工藝師徐暋盛與助理，前往德拉楠部落將藝術作品加強穩固，清除燒毀的部分，遊客可看到殘缺的作品。但為加強教育意義，將重新製作說明牌，藉此溝通Kiri的文化意涵，並提醒共同維護公共藝術。

羅美菁說，原民局重視泰雅編織技藝承傳與交流，今年9月也曾在TaTaK文創聚落平台，邀請移居到新北市的布農族工藝師林南吉，展出其植物編織作品。