環狀線北環段Y21至Y23站工程 最快明年3月動工

環狀線北環段招標工程預算高達173億元，工程範圍從新北市蘆洲區中山一路起，沿著集賢路至三重區重陽橋頭止。台北市捷運局表示，北環段的CF680B區段標工程，今日開標後，皇昌營造符合最有利標資格，依採購法完成決標程序後，最快將於明年3月開工。

負責招標施工的北市捷運局第一區工程處表示，環狀線北環段CF680B區段標工程，沿線共設3座地下車站（Y21站至Y23站）、3段潛盾隧道及1段中央避車線。歷經5次公告招標流標， 13日再次開標，今日辦理評選會，投標廠商皇昌營造評分合格已符合最有利標資格，後續將評選結果報核，以儘速完成最後決標程序。

一工處說明，環狀線北環段路線起點接續環狀線第一階段新北產業園區高架車站，沿五股區五工路高架轉入地下，續沿五權路、國道1號南側、蘆洲區中山一路、集賢路，續行重陽橋側進入臺北市士林區社子、中正路、至善路至大直區北安路南側與文湖線劍南路站交會轉乘，全長約14.93公里，共規劃設置12座地下車站及1處機廠，共分為6個區段標施作。

台北捷運局指出，因受新冠疫情、缺工缺料、國內工程量飽和、國際情勢及通膨等國內外不利因素夾擊影響，本標案經北市府及該局一再努力積極邀請優良廠商踴躍參與捷運工程標案外，並廣納工程會、廉政平臺及新北市政府等相關單位意見，視各標工程環境務實檢討招標文件及工期合理性並滾動調整工程預算貼近市場行情，以提高廠商投標意願，終於繼今年環狀線北機廠順利動工後，再次突破困境。