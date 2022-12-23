新北民進黨團議長、副議長 推派人選今出爐
新北市議會民主進步黨黨團今召開黨團會議，推派第四屆議長、副議長參選人及第四屆第一任總召集人。民主進步黨推派議員陳啟能擔任議長參選人、副議長參選人為李倩萍議員；新任總召集人為鄭宇恩議員。
現任總召集人陳啟能議員說，選舉後大家都在討論議長、副議長選舉的事宜，外界有許多流言蜚語，更有很多支持者期盼民進黨能跨黨合作取下議長、副議長席次落實監督機制，黨團也在大選後積極凝聚黨內共識並期盼跨黨派合作，雖然本屆黨內席次不盡理想距離過半還有一點距離，但黨團會議已授權議長、副議長參選人尋求更多的可能性，也期盼就職日後新北市議會能有不一樣的氣象。
新任總召集人鄭宇恩表示，感謝黨團成員的推舉擔任新屆次的第一任總召集人，並強調地方大選民進黨遭受前所未有挑戰，承擔第一年的總召集人團結黨內達成世代合作更是黨內新生代不可迴避責任，在市政上新北市長侯友宜很可能即將成為「烙跑市長」，參選國民黨2024年的總統大選，新北市民讓民進黨的席次較上一屆來的更多，代表新北市民期盼民進黨能好好監督侯友宜，讓他好好做四年。
總召集人陳啟能議員、副總召集人李倩萍議員提到，期盼新任的黨團總召能夠搭起黨內成員的期待並凝聚團結的力量，讓新北市的監督力道更為強大，落實民眾對在野黨的期許。
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