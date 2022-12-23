最後公文要寫「財團勾結議會」 藍綠議員齊轟柯文哲

台北市長柯文哲即將卸任，今天提到已經準備好最後一份公文，就是警察局監視器預算覆議未過，會在上面交代「財團勾結議會、詐取國家錢財」。藍綠議員對此開轟，國民黨議員秦慧珠說，柯敢正式寫在公文上，議員就可以集體告他，沒寫不就是在說廢話嗎，簡舒培說她沒勾結，要柯講清楚是誰勾結，不要模糊焦點、混淆視聽，抹黑所有議員。

柯文哲提及警察局監視器案，警察局有寫說怎麼辦，他會在上面交代，財團勾結議會，詐取國家錢財，台北市為何無緣無故一年要多浪費8600萬，沒必要花這個錢，他要在公文上交代。

秦慧珠表示，若柯在公文上不是寫這幾個字，只是批完再對外放話，根本就是敢說不敢做；如果他敢寫，也是今古奇葩，全體議員就可以告他了。

秦慧珠批柯是口水多過政績的市長，上任前、下台前到處噴口水，臨去秋波還在那邊亂嘴，非常沒有水準又沒格調，下台就下台、滾蛋就滾蛋，說那麼多屁話幹什麼。

民進黨議員簡舒培指出，這案子是台北市政府發包，又不是議會發包，為什麼是議會勾結？更指廠商、案子招標，就連出問題也是市府，結果議員發現問題並要求解決，就叫勾結廠商，這不是很好笑嗎？