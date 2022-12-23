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新北民進黨團推派陳啟能競爭議長 新任黨團總召集人鄭宇恩

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，推派第4屆議長、副議長參選人及第4屆第1任總召集人。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，推派第4屆議長、副議長參選人及第4屆第1任總召集人。圖／新北市議會民進黨團提供

新北市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，推派第4屆議長、副議長參選人及第4屆第1任總召集人。黨團表示，會議結果決定推派市議員陳啟能擔任議長參選人、副議長參選人為李倩萍；新任總召集人為鄭宇恩。

此次新北正副議長選舉，現任議長蔣根煌及副議長陳鴻源尋求連任，但遭到內外夾擊，除了無黨團結聯盟尋求合作，爭取副議長之位，不然就要自推人選參選，藍營內部傳出有其他議員對於陳鴻源有所不滿。而綠營有28席議員，也希望尋求其他黨派支持爭取議長席次。

陳啟能表示，選舉後大家都在討論議長、副議長選舉的事宜，外界有許多流言蜚語，更有很多支持者期盼能跨黨合作取下議長、副議長席次落實監督機制，黨團也在大選後積極凝聚黨內共識並期盼跨黨派合作，雖然本屆黨內席次不盡理想，距離過半還有一點距離，但黨團會議已授權議長、副議長參選人尋求更多的可能性，也期盼就職日後新北市議會能有不一樣的氣象。

對於此次自推人選，沒有跟無黨合作競爭議長副議長，陳啟能表示，這些都有心理準備，也不排除爭取其他黨派的支持，雖然機會較小，但還是議會最大的在野黨，必須展現士氣，也希望能取得其他黨派議員的認同與支持，大家一起努力。

鄭宇恩說，感謝黨團成員的推舉擔任新屆次的第一任總召集人，本次的地方大選民進黨遭受前所未有的挑戰，承擔第一年的總召集人團結黨內達成「世代合作」，更是黨內新生代不可迴避責任，在市政上，新北市長侯友宜很可能即將成為「落跑市長」，去承擔國民黨2024年的總統大選，而新北市民讓民進黨的席次較上一屆來的更多，代表新北市民期盼民進黨能好好監督侯友宜，讓他好好做四年。

新北市議會民進黨團新任總召集人為鄭宇恩（左一）。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團新任總召集人為鄭宇恩（左一）。圖／新北市議會民進黨團提供

新北市長 民進黨 議員 侯友宜

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