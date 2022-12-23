淡水渡船頭鐵塔換新裝 聖誕燈飾點亮金色水岸

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市高灘地工程管理處將鐵塔換上新裝，燈光色彩層次分明，讓所有旅客來都能盡情拍照、打卡歡樂過聖誕節。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市高灘地工程管理處將鐵塔換上新裝，燈光色彩層次分明，讓所有旅客來都能盡情拍照、打卡歡樂過聖誕節。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市高灘地工程管理處在淡水金色水岸沿線布置燈飾，特別增加位於渡船頭的淡水舊燈塔，將這一座鐵塔換上新裝，燈光色彩層次分明，讓所有旅客來都能盡情拍照、打卡歡樂過聖誕節

新北市高灘處養護工程科科長林東立表示，草坪上映入眼簾充滿夕照意象的主題光雕，第1座呈現局部下沉的「蛋黃日落」燈飾、第2座耀眼光芒四射的「光輝日落」拱門燈飾，及第3座落入雲中半遮掩的「雲中日落」燈飾，以3種日落景色情境，打造完美展現360度零死角視覺美感。

沿著金色水岸步行至淡水客船碼頭，長約800公尺的街道則會以紅色、綠色、白色的聖誕色系燈串，點綴於身形百變的行道樹上。

另外淡水渡船頭旁號稱「淡水鐵塔」，透過紅綠白相間的聖誕配色加以點綴，燈光色彩層次分明，同步搭配雷光泡閃滅效果

科長林東立表示，璀璨光雕燈飾展至112年1月9日，每日亮燈時間為晚上5點半至10點半，要讓民眾多一處景點可以打卡拍照，營造美麗聖誕新年氣氛。

淡水 金色水岸 聖誕節

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