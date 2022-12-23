淡水渡船頭鐵塔換新裝 聖誕燈飾點亮金色水岸

新的里長即將在25日上任，而已經當了11屆的汐止區東山里長林錦定不連任要退下來，45年又6個月的里長生涯就要畫下句點，他很感謝大家的支持，一直以來他不但服務里民、也都會到里長聯誼室泡茶給大家喝，現在不當里長了，其他里長還是希望他天天來泡茶。

2022-12-23 22:36