淡水新市鎮人口成長快 地方爭設現代化公有市場

淡水區崁頂里是全新北市第三大里，人口在2萬4千人左右，近幾年移入居民也愈來愈多，立委洪孟楷邀集中央部會營建署等單位，以及新北市議員陳偉杰到新市鎮崁頂路二段與新市三路二段的這一塊交通局用地，期盼將這塊將近一公頃的土地進行現代化公有市場的設置。

立委洪孟楷表示，新市鎮人口成長快速，而這塊用地的對面，就是新北市社會住宅用地，未來2年後也會有1100戶的社宅進住，鄰近的住宅也有五千戶以上的大型社區，因此公有市鎮採買的需求相當明顯，而這塊用地目前是新北市交通局的停車場用地，未來將由新北市市場處提出需求評估報告，向營建署申請多目標使用，新增附加零售市場用途的項目。

新北市議員陳偉杰表示，在新市鎮是非常需要現代化市場，因此也非常感謝立委及里長等相關單位的會勘，而未來這一座市場也可以納入其他設施例如圖書館等等，讓淡海新市鎮更加完善。

崁頂里長盧春安表示，過去就在爭取市場的設立，這次能夠看到用地的促成也非常樂見。