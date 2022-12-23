當了45年6個月老里長 汐止東山里長林錦定榮退

新的里長即將在25日上任，而已經當了11屆的汐止區東山里長林錦定不連任要退下來，45年又6個月的里長生涯就要畫下句點，他很感謝大家的支持，一直以來他不但服務里民、也都會到里長聯誼室泡茶給大家喝，現在不當里長了，其他里長還是希望他天天來泡茶。

明年就要90歲的東山里長林錦定，對於自己里長當了多久，記得好清楚，11屆45年又6個月，真的不簡單，每一天都有里長會到汐止區公所一樓的里長聯誼室，喝著老會長泡的茶，里長們都很感謝他一直以來對其他里長後輩的照顧。

汐止里長聯誼會長陳有諒表示，東山里長他的里長生涯到12/25剛好滿45年又6個月，相當長的時間堅守這個崗位服務里民，真的值得肯定，他即將榮退，里長聯誼會還是秉持著以往他坐在這個位子泡茶，繼續來泡茶和大家聊天，讓老會長來到里長聯誼室有回娘家的感覺，歡迎他退休了繼續來。

東山里長林錦定說，再過一年就要90歲了，想說退休換別的人來服務東山里，這45年多年擔任里長，真的很感謝全里里民的支持，而擔任里長以來，因為之前發生大型土石流，好多人都搬走，後來一直爭取開闢姜子寮路、公園等等，本來都要廢里了，現在居住人口回流，不再有廢里的聲音，這也讓自己很有成就感。

林錦定也曾經擔任過幾屆的里長聯誼會長，再加上最資深，所以，大家都叫他老會長，因為，一直以來，林錦定不但服務里民，一大早也都會來到里長聯誼室泡茶給大家喝，這一喝就是十幾二十年，里長們可以邊喝茶邊聊鄰里事務，儘管林錦定退休，但還是希望老會長老前輩能繼續來，別閒著。

從44歲當里長，時間一晃就是又45年過去，結束里長生涯，林錦定除了感謝大家，也會經常再來里長聯誼室泡茶給里長們喝，走動走動有事做也開心。