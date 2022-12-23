林奕華明年2月接蔣萬安副市長 綠營齊轟：落跑、算計

國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，但會到明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額不再補選。民進黨市議員齊轟國民黨太算計，正在上演為爭權奪利的「全員落跑中」，王鴻薇、林奕華一起組成落跑姐妹花。

民進黨台北市議員簡舒培批評，國民黨就是一個「算計黨」，九合一選舉大勝後，就完全無視民意，公然做這個決定 ，完全沒有考量台北市民、大安區民的權益，只有國民黨的算計、考量、自私，只因為自己的政治考量。

簡舒培說，為了要等林奕華，副市長就要空缺一個月，國民黨不想要改選就延後上任，讓大安區無法補選，但北市各選區都有立委服務，只因國民黨的算計，大安區沒有立委服務。

簡舒培還認為，這是國民黨內要找誰出來選，擺不平，與其這樣，不如讓林奕華到2月上任，不用補選，這是非常自私的做法，國民黨以為現在民意站在他們那一邊，竟可以無視民意。

民進黨台北市議員當選人顏若芳指出，先是王鴻薇落跑議員來選立委，今天大安區立委林奕華又宣布明年二月接任蔣萬安的副市長一職。難道在國民黨眼中，對人民承諾都只是選舉口號而已嗎？

林奕華決定在明年2月才入職副市長，可說是心機用盡，依據法律規定，林奕華如果是明年2月才辭立委，「大安區立委就不會進行補選」。也就是說，林奕華為了自己往上爬，寧願讓台北市一個月沒有副市長、讓大安區一整年沒有立委。

國民黨在九合一選後，就開始分贓大會，絲毫不顧當初人民的託付，先來一個落跑王鴻薇，再來一個擺爛林奕華。犧牲市民權益來換取自己更高的權位，就是在踩著人民往上爬，實非台北市民之福，悲哀。