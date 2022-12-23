新北特教學校遭圍標卻未處分 人本：侵害公共利益

新北市特教學校爆發採購案遭廠商圍標一事，經檢調調查後認定廠商圍標給予緩起訴，但校方標案審查人員卻未收到行政處分，人本教育基金會認為教育局應該說清楚，否則侵害公共利益。新北市教育局對此表示，校方於審標過程皆符合採購法規定。

新北市特教學校日前採購加熱和降溫設備採購案時，共3家廠商投標，但審計處查出該3廠商有筆跡或地址相同狀況涉嫌圍標，經檢調調查終結認定廠商犯政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪緩起訴。但校方審標人員有主動發現投標書有異責任卻未發現，但未受任何行政處分。

新北市議員當選人李宇翔表示，政府各式項目招標案件相當多，雖然檢調未查出實證校方有包庇狀況，但承辦人員應該自行注意廠商所提供的各項資料細節，就算沒有金錢往來涉嫌貪瀆，但肯定是有行政疏失，教育局應該徹底檢討招標作業流程，且審計處已查出有需糾正之處，學校應該就相關作業人員之疏失給予適當之懲處，才可避免再有類似情事發生。

人本基金會執行長馮喬蘭則說，3家廠商投標實際上僅有一家，導致無法從招標廠商中比較各家廠商的利弊，這已經侵犯的公共利益。就算校方查無貪瀆的情事，教育局也應該說明校方行政人員到底是無意的疏失、還是程序有問題，就算對於校方人員沒有懲處，也應該說明為何沒有懲處。這可能不是收賄的狀況，但是否校方貪圖一時方便不得而知，應該要檢視公務人員的心態問題。

針對人本基金會意見，新北市教育局表示，本案蒙審計單位查核提醒，教育局即啟動行政調查程序。經本局政風室調查，發現疑似重大異常關聯情事，並於2020年10月15日函請新北地檢署偵辦在案，3家參與投標廠商，均予以緩起訴處分，並追繳押標金，校方於審標過程皆符合採購法規定。