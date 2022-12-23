獨／3廠商筆跡或地址竟相同 新北特教學校驚爆遭圍標

新北市立新北特殊教育學校(特教學校)日前辦理「樂水館降溫及加熱系統設備改善採購案」，但新北市審計處發現廠商有圍標之嫌，函送新北市調查處查辦後，新北檢察署緩起訴處分，審計處針對校方審標作業欠嚴謹及是否向廠商追繳押標金要求學校改善，新北市教育局表示，11月3日已追回押標金30萬元。

政府採購法規定，不同投標廠商間投標文件內容若有重大異常關聯，投標廠商若有影響採購公正的狀況，機關開標前發現應不予開標；開標後發現者也應不予決標；同法第51條規定，機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件。

但新北市審計處於前年4月發現，特教學校採購降溫及加熱系統設備於2019年6月4日開標結果，竟有3家廠商投標，但投標文件卻有筆跡雷同、地址相同等啟人疑竇之事，疑涉圍標情事，前年6月因此函送新北市調查處查辦，且學校於審查廠商投標文件時，未注意不同廠商間投標文件有異常關聯，依規定應判為不合格標卻仍審查通過，認定審標作業有疏失。

而經新北地方檢察署於今年5月25日偵查終結，3家投標廠商負責人犯政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪予以緩起訴。審計處據該緩起訴處分書，針對學校審標時未注意廠商間有無異常關聯情事作業疏失，及是否依政府採購法規定向違法廠商追繳押標金等情，於今年8月要求學校改善，並加強採購審標作業、向違法廠商追回押標金。

審計處表示，經追蹤後學校已於審標作業加強投標廠商間有無異常關聯情事，及將該案審標作業疏失列為宣導案例，防止類似情事再發生，今年10月12日依政府採購法規定向3家違法廠商追回押標金合計30萬元。

新北市教育局對此表示，教育局政風處事後面談及電訪相關業務同仁，查無有人因本案貪瀆，學校將持續加強採購人員專業知能，並將該案審標作業疏失列為宣導案例，落實政府採購法相關規定。

新北市教育局說，該採購案預算金額201萬8140元，以公開招標方式進行，決標以最低標處理。經今年7月14日新北檢察署發文請學校依政府採購法妥處報核後，押標金30萬已於11月3日入學校公庫。