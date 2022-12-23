台東縣圖書館中心今上梁 明年底前有望成市區新地標
總工程經費3億2千餘萬元的「台東圖書館中心」興建工程，今天舉行上梁典禮，縣長饒慶鈴主持並聽取工程進度簡報。饒慶鈴說，工程進度超前，預計明年底前完成硬體建設工程。
饒慶鈴說，縣圖建於1987年，設備老舊，未來新縣立圖書館啟用，不僅有寬敞舒適的閱覽空間，還有文創商場及親子閱讀區等場域，將成為台東的城市新地標，大家可拭目以待。
「上梁」是建房竣工前安放屋頂最高的一根中梁的儀式，梁是建築屋頂面的橫跨構件，關係著建築的堅實牢固，象徵結構體完成的最後一哩路，今天縣府辦理「台東圖書館中心」興建工程上梁。
使用迄今34年的縣圖，原本規畫泳池與圖書館共構，於2014年中招標、礙於經費、設計等問題，延到2018年才開始招標，過去3年來招標12次都無人投標，前年9月縣府決定放棄共構。
縣府變更設計重新招標，圖書館興建工程又連續流標4次，去年初招標第5次，終於有廠商投標、決標，並於同年10月動土，預計明年底前完工。目前實際工程進度達到33.58%，超前1倍。
建設處表示，縣圖中心採地上4層、地下1層興建，面積近2千坪，主要閱覽空間以「台東之谷」為概念主軸，形塑如花東縱谷般的空間意象，建築物設計簡潔，空間動線流暢。
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