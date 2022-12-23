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卸任前辦公室大掃除 柯文哲穿上醫師袍笑：柯P回來了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲卸任前清理辦公室，議員王世堅質詢送他的一輛自行車將帶走。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲卸任前清理辦公室，議員王世堅質詢送他的一輛自行車將帶走。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲25日將卸任，近日在市長室辦公室大掃除、打包整理物品，柯文哲拿出8年前離開台大醫院的白色醫師袍，應媒體記者要求穿上醫師袍，他笑說，他相信台大醫學院學生會比較緊張，因為柯P回來了。

媒體問柯文哲，休息室的床與躺椅如何處理？他說，過去7年都沒有睡過這張床，今年很累的時候有躺過幾次，不過多半都是習慣在自己的躺椅上小憩一下。

柯文哲也帶媒體去看議員王世堅質詢送他的一輛自行車，柯文哲說，「這一台最實用，王世堅送的」，本來上面有寫東西，後來撕掉，貼上自己的標籤，王世堅送的「魔鏡」也還沒丟，但車是有實用價值。

而柯文哲整理書櫃裡的書籍時，發現有作者邵宗海撰寫的《蔡英文兩岸政策的心路歷程》，他放進箱子裡，「要帶回去讀的」。柯文哲的市長辦公桌後方有一幅玉山畫作，媒體問有什麼意涵？柯文哲說，這是朋友贈送的，因為朋友說人要有靠山，而玉山又是台灣最高的山，所以就掛在座位後方牆面上。

柯文哲 王世堅 台大醫院

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