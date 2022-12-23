柯文哲曝最後公文 要寫「財團勾結議會、詐取國家錢財」
市政交接倒數，台北市長柯文哲除陸續至各機關辭行也抽空打包、清掃辦公室，上午也在辦公室與媒體話家常。另外，柯文哲最後一分公文已經準備好，就是警察局監視器預算覆議未過，後續的處理報告，柯文哲說，他會在上面交代「財團勾結議會、詐取國家錢財」，每年市府要多浪費8600萬。
柯文哲說，警察局的監視器案，警察局有寫說怎麼辦，他會在上面交代，財團勾結議會，詐取國家錢財，台北市為何無緣無故一年要浪費花8600萬，沒必要花這個錢，他要在公文上交代。
柯文哲在整理書櫃時說，他的書籍很多，所以用分類方式處理，要帶走的丟進打圈圈的箱子，畫三角形的送人、打叉的紙箱直接丟掉。像是管理、醫學的書籍，他會帶走找時間看，例如蔡英文兩岸政策的心路歷程會帶走研究，因為談判的時候都要在既有的政策基礎上進行，才會有延續性。
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