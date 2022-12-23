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林奕華2月就任北市副市長避補選 阮昭雄：最糟安排
國民黨立委林奕華將接任台北市副市長，不過預計明年2月才會就任，避免台北市第六選區（大安）立委補選。不過民進黨台北市議員阮昭雄今受訪時則批評「是最糟的安排」，「若她不想在大安區服務，也不要阻止別人服務，不理解她要這樣安排」。
林奕華正式接任北市府副市長，卻在明年2月才就任，被外界譏是「另類落跑」。阮昭雄今早陪同民進黨立委補選候選人吳怡農掃街前受訪時說「這是最糟的安排」，除了讓北市府少了1個月的副市長，也讓大安區少了1年的立委，就是非常糟糕的安排。
阮昭雄說，如果林奕華不想在大安區服務，她也不要阻止別人在大安區服務，這非常糟糕，為什麼準台北市長蔣萬安跟林奕華會做這樣安排？雖然林奕華的做法依法有據，可是對於選民來說就是最糟的安排。
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